Gregory Carrez verlengt contract bij RC Mechelen dat Turnhout en ex-coach Dave De Herdt ontvangt: “Tijdens de match gun ik hem niets”

Beginnen doen we met de contractverlenging. “Lang moest ik daar niet over nadenken”, zegt Carrez. “Het totaalplaatje klopt. Racing is een traditieclub, de omkadering is goed, we spelen voor veel volk en ik voel me hier erg geapprecieerd. Eind vorig seizoen na het behalen van de titel vroegen ze al of ik geïnteresseerd was om te verlengen en daaruit blijkt veel vertrouwen."

“De club is ambitieus, dat onderstreept ze nogmaals met de bouw van het nieuwe stadion, je weet dat ze nog versterkingen zullen halen en toch vinden ze je dermate waardevol om te behouden. Dat is een heel leuk gevoel voor een speler. Dat we zo vroeg in het seizoen al tot een overeenkomst komen, schept ook rust in mijn hoofd. Als je einde contract bent, weet je dat er doorgaans rond de winterstop gesprekken aankomen. Nu is alles al in kannen en kruiken en dus kan ik me volledig concentreren op het sportieve.”

Decompressie

En dus gaat de focus naar de komst van Turnhout en ex-trainer Dave De Herdt. De Herdt loodste Racing Mechelen de voorbije jaren naar twee opeenvolgende promoties, maar afgelopen zomer gingen beide partijen in onderling overleg uit elkaar. Is er gevaar voor decompressie na de ontlading van vorige week en de winst in de Mechelse derby?

“Dat gevaar is er altijd, maar onze groep is ervaren en dus is het aan ons om het niet zover te laten komen”, aldus Carrez. “De derby van vorige week zondag was een hele belevenis waarbij we Mechelse voetbalgeschiedenis schreven en de ontlading groot was. Ik speelde ooit al eens een derby met Berchem op Het Kiel tegen Beerschot voor 10.000 man en deze was minstens even mooi. Maar als we daar dit weekend geen verlengstuk aan breien, zijn die drie punten na de zege tegen KV eigenlijk niets meer waard."

Weerzien

“Het weerzien met De Herdt? Dat wordt hartelijk. We hadden altijd een goede band. Voor en na de match zal er dan ook wel eens gelachen worden, maar tijdens die 90 minuten gun ik hem niets. (lacht) Hij zal ongetwijfeld een plannetje klaar hebben om ons pijnpunten bloot te proberen leggen, dus het is aan ons om daar klaar voor te zijn.”