Gregorio Salhi en SV Bredene trekken als leider het nieuwe jaar in: “Deze ploeg hoort thuis in eerste provinciale”

“Met negen punten uit onze eerste zes matchen kenden we inderdaad een trage start”, steekt de voorzitter van wal. “Daar zijn verschillende verklaringen voor. In de zomer kwamen heel wat nieuwkomers onze club versterken. Het duurde even vooraleer iedereen zijn draai en juiste positie gevonden had. De ploeg die in de eerste zes weken in actie kwam, kan je niet vergelijken met hoe wij de voorbije maanden op het veld stonden. Iedereen weet dat wij over veel individuele kwaliteiten beschikken, maar ik vind ons eigenlijk een sterk collectief blok. Ik ben dan ook een tevreden voorzitter, niet alleen omdat we bovenaan het klassement staan, maar ook omdat de mentaliteit van de spelers top is, de sfeer binnen de groep uitstekend is en we op een positieve manier voetbal brengen.”