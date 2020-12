Grégoire Munster eindigt het jaar ondersteboven: “In moeilijke momenten kan je het meest leren”

AUTOSPORTGrégoire Munster (21) en Louis Louka (Hyundai i20 R5) hebben op de slotdag van de rally van Monza met de finish in zicht moeten opgeven. Munster reed na een haarspeldbocht op een stalen kabel waarna de wagen over de kop ging. Een abrupt einde van een moeilijke rally, die in loodzware omstandigheden werd gereden. Een harde leerschool ook die helemaal geen afbreuk doet aan het fantastische debuutseizoen van Munster als officieel rijder van Hyundai Belux.

Grégoire Munster kwam aan de start met een wagen die werd ingezet door Hyundai Motorsport en gerund werd door het Red and Grey team. De omstandigheden waarin de deelnemers de baan op moesten, waren uitzonderlijk moeilijk. De regen viel met bakken uit de lucht waardoor de slotwedstrijd op het circuit van Monza meer weg had van de legendarische RAC-rally waarbij de deelnemers op de slotdag korte klassementsritten met heel veel chicanes in Britse parken afwerkten.

Grégoire Munster gleed in de openingsrit op donderdag, bij het oprijden van het onverhard, tegen lage snelheid tegen een muurtje. Ondanks de lichte impact plooide de stuurstang achteraan rechts, wat meteen de reden was van een mindere negende tijd in WRC3. Munster deed het vervolgens prima, schoof op naar de zestiende plaats om uiteindelijk de dag als zeventiende en zesde in WRC3 te beëindigen. Op zondag had het er alle schijn van dat Munster ook op die plaats zou finishen tot hij op een stalen kabel reed, over de kop ging en moest opgeven.

Moeilijke wedstrijd

Eén mindere prestatie weegt niet op tegen een seizoen waarin Munster derde eindigde in het ERC en vice-Europees junior kampioen werd. “Dit was een moeilijke wedstrijd, misschien wel de moeilijkste van het seizoen, die op donderdagnamiddag al niet goed begon” zegt Grégoire Munster. “De grootste moeilijkheid was om op dit speciale parkoers en in de gegeven omstandigheden een goed ritme te vinden.”

“Ik vind het jammer wat zondag gebeurde en het was zeker niet de bedoeling om het seizoen op zo’n manier te beëindigen. Maar kijk, soms gebeuren zo’n dingen. Ik word daar niet vrolijk van, maar ik wil er ook niet té lang bij blijven stilstaan. In moeilijke momenten kan je ook het meest leren”, aldus nog Munster. “Ik weet waaraan ik moeten werken om volgend jaar nog sterker voor de dag te komen. Ik onthoud vooral het positieve van dit jaar en dank iedereen die daar op de één of andere manier aan heeft meegewerkt.”