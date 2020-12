Greg Vanderidt (Rupel Boom) verrast na verschuiving van bekerduel tegen Eupen: “Zoveelste gemiste kans op duidelijkheid”

“Ik had niet gedacht dat ze alsnog akkoord zouden gaan met een herplanning”, zegt hij. “Vooral omdat er al drie andere data werden geweigerd. Maar de vraag blijft natuurlijk of we die wedstrijd effectief gaan mogen spelen. Ik verwacht geen daling in de cijfers tegen 15 januari en dus ook niet dat het Overlegcomité gaat versoepelen. Ik stel me de vraag waarom ze niet gewoon voor de financiële tegemoetkoming kozen? Het is de zoveelste gemiste kans op duidelijkheid.”

“Niet spelen zou een grote ontgoocheling zijn voor de groep, want hier hebben we allemaal naartoe gewerkt. Maar ik vind dat er in het algemeen veel te weinig rekening wordt gehouden met de veiligheid en gezondheid van spelers, staf en alle andere betrokkenen. Ik hoor alsmaar meer bestuursleden van clubs die opperen voor een blanco seizoen. En hoewel ik daarmee tegen mijn winkel praat, lijkt die optie me stilaan de meest realistische. Zet alles gewoon stop zodat we ons kunnen voorbereiden op volgend seizoen, op alle vlakken.”

25.000 euro

“Van een aantal clubs begrijp ik wel dat ze het onderste uit de kan willen halen om hun bekerwedstrijden te spelen. FC Luik ontvangt Anderlecht bijvoorbeeld. Als ze er uitzicht op hebben om die match op eigen veld te kunnen afwerken, mét de tv-gelden die er aan gekoppeld zijn én misschien zelf met supporters. Dan spreken we over veel meer dan de 25.000 euro die de clubs zouden krijgen. In ons geval zou de financiële tegemoetkoming waarschijnlijk interessanter zijn.”(lacht)

“Stel dat het toch doorgaat, komt het voor mij ook op sportief vlak niet goed uit. Ik heb mijn spelers niet meer gezien sinds half oktober. Dan heb ik in twee weken de tijd om een groep klaar te krijgen voor een bekerwedstrijd. Ik hoef er dus ook geen tekening bij te maken dat ik vrees voor een ware blessuregolf. De spelers zullen in januari alleen drie maanden van looptrainingen in de benen hebben. De intensiteit van een wedstrijd kan je nu niet simuleren met een loopschema.”

Op z’n Belgisch

“De competitie? Het ziet er naar uit dat we net als bij de amateurclubs richting een 15 + 1 evolueren. Dan kan je pech hebben met de kalender of het kan meevallen. Hoe dan ook verwacht ik in dat geval pas problemen als we effectief het einde naderen en er ploegen degraderen met een miniem puntenverschil. Dan zullen velen zich onrechtvaardig behandeld voelen, zal het rechtzaken regenen en krijgen we een verloop op z’n Belgisch.”