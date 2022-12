Greg Vanderidt ontvangt met RC Mechelen de beloften van ex-club Beerschot na twee zure draws: “Niet scoren én slecht spelen, zou erger zijn”

voetbal tweede nationale BBegin deze week plaatste Racing Mechelen een interview op de eigen website met doelman Senne Goossens naar aanleiding van de ontmoeting met tweelingbroer Jasper die bij Jong Beerschot aan de slag is. Een duel ín het duel zondagnamiddag en dat is het ook nog altijd een klein beetje voor Racingcoach Greg Vanderidt. Al houdt die, los van de sportieve uitkomst op Het Kiel vorig seizoen, niets dan positieve herinneringen over aan zijn passage als T2 én T1 op het hoogste niveau.

“Het wordt een blij weerzien met die jongens”, aldus Vanderidt. “Ik zag vorig seizoen veel van hun thuiswedstrijden en ook op training zag ik hen regelmatig aan het werk. Dat contact verliep altijd heel joviaal, net als met de technische staf trouwens, en ik verwacht zondag niets anders. Iedereen weet dat ik daar in ondankbare, sportieve omstandigheden moest werken, maar het was een onvergetelijke ervaring en ik ben enorm blij en dankbaar dat ik er de kans kreeg om op het hoogste niveau te werken. Maar zondag zijn we even geen vrienden, dat spreekt voor zich. “

60 procent

“Wat de rangschikking ons leert over de sterkte van Jong Beerschot? Dat we er ons zeker niet op mogen blindstaren. Met die beloftenploegen weet je altijd maar voor zestig procent hoe de spelerskern waarmee ze afzakken eruit ziet. Ze spelen wel in een herkenbaar systeem en daar kan je je in bepaalde mate op voorbereiden, maar qua spelers is het afwachten wie er uiteindelijk van de bus stapt. Ik zag hen al een paar keer spelen dit seizoen en vast staat dat het allemaal jongens zijn die kunnen voetballen. In de huidige sportieve situatie (Jong Beerschot staat voorlaatste red.) hebben ze ook nog weinig te verliezen en dat maakt hen heel gevaarlijk. Respect is dus op z’n plaats, maar we gaan uit van onze eigen sterkte.”

Vertrouwen

“En in dat opzicht kan ik je vertellen dat ik ondanks de recente gelijke spelen, alle vertrouwen heb in mijn jongens. Dat we zoveel kansen nodig hebben om te scoren, is een spijtig verhaal, maar qua spelniveau, inzet, mentaliteit en kwaliteit kan ik mijn groep niets verwijten. Na analyse van de beelden tegen Lebbeke telden we negen open kansen voor ons en een halve voor de thuisploeg waaruit de strafschop voortkwam. Dan kan je zitten zagen en klagen over het gebrek aan efficiëntie, maar het zou erger zijn als we moeilijk scoorden én slecht speelden. Hadden we 12 op 12 kunnen pakken? Ja. Was dat verdiend geweest? Zeker. Maar nu hebben we 8 op 12 en dat is ook niet slecht voor een ploeg die twee jaar geleden nog in eerste provinciale voetbalde. Wij spelen dus zeker niet met het mes op de keel.”

Rekenen

“Het vertrouwen in de groep zit ook nog goed en op training vliegen de ballen vlot binnen. Ook dat is een cliché, maar het geeft wel aan dat het een kwestie van details is tijdens de wedstrijden. Zondag gaan we opnieuw voor de drie punten en met hoeveel goals verschil dat uiteindelijk is, maakt niet uit. Ook rekenen hoeven we nog niet te veel te doen. Dat we best nog wat punten sprokkelen met het oog op een zware januarimaand waarin we onder andere Lyra-Lierse, Cappellen en Hasselt treffen? Ik heb het liever zo. Dan zet zo’n groep zichzelf scherp en voorts kan ik de spelers alleen maar vragen om voort te doen zoals ze bezig zijn.”

