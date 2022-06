Greg Vanderidt (ex-Beerschot en Rupel Boom) is de nieuwe coach van Racing Mechelen: “Een unieke club”

“Er waren aanbiedingen van hogerop, maar als je van het voetbal wil leven, moet je al richting de top kijken”, zegt Vanderidt die in Elewijt woont, op tien minuutjes rijden van het Oscar Vankesbeeckstadion. “Voor mij is voetbal een passie, geen obsessie, en dus koos ik ervoor om binnenkort mijn job weer op te nemen en op een lager niveau aan de slag te gaan. Zo klopt het totaalplaatje voor mij en mijn gezin.”

“Ik heb er geen seconde spijt van dat ik een jaar geleden die sprong waagde naar Beerschot. In alle omstandigheden bleef ik mezelf en ik kreeg de kans om topmatchen te leiden tegen onder andere Standard en Club Brugge. Het was een heel moeilijk, sportief verhaal op het Kiel, maar ik kijk er met trots op terug. Dat het niet tot een verlengd verblijf kwam, voelde ik wel wat aan, maar daar is op een correcte manier over gepraat. Mijn vertrek bij Beerschot is er een zonder enige vorm van rancune.”

Interesse

“En de bekendmaking van die stopgezette samenwerking triggerde de interesse van Racing. In het verleden was die er ook al twee keer, maar nooit kwam het tot concrete gesprekken. Nu werd me verteld dat de samenwerking met De Herdt werd stopgezet, dat het een onomkeerbare beslissing was en men vroeg of ik bereid was om te praten. Pas eind vorige week zaten we rond de tafel en ik moet zeggen dat we er op een paar uur uit waren.”

Uniek

“Dat ik nu wel meteen enkele stappen terug zet, zelfs in vergelijking met Rupel Boom? Op sportief vlak misschien wel op basis van de reeks, maar qua beleving, omkadering en traditie is Racing Mechelen ronduit uniek op dit niveau. Ik kwam er in het verleden al wel vaker voor interessante duels of scoutingsopdrachten en dan voel je aan alles dat dit niet zomaar een club is. Tel daar de super interessante reekssamenstelling bij met heel veel derby’s en dan krijg je een optelsom van factoren die de reden vormen waarvoor je het doet als trainer.”

Druk

“Of ik zal kunnen omgaan met de constante druk? (lacht) Die was er zelfs in Boom op een moment dat we met het laagste budget en de jongste kern in de reeks werkten. Ik zal nooit aan de druk ten onder gaan. Dan kom ik terug op het verschil tussen passie en obsessie. In het tweede geval ga je onder druk zaken aanpassen waar je zelf niet helemaal achter staat. Ik zal misschien ook foute beslissingen nemen, maar dan wel op mijn manier. En natuurlijk is het de bedoeling om die tot een minimum te beperken.”

“De doelstelling is ook duidelijk. We willen uit de gevarenzone blijven en zo snel mogelijk het behoud veiligstellen. We staan voor een zwaar seizoen, want we spelen tegen veel ploegen die het klappen van de zweep kennen, maar het is onze eerste betrachting om van Racing een stabiele tweedenationaler te maken. Versterking? Er is nog geen tijd geweest om die opties te bekijken, maar ik verwacht niet al te veel beweging meer. Het voordeel is dat ik al veel spelers ken in deze kern.”

Technische staf

Omdat Vanderidt zijn eigen technische staf meebrengt, moeten ook keeperstrainer Davy Verbert en T2 Kenn Moris vertrekken bij Racing. Namen van opvolgers zijn er nog niet. “Het gaat om jongens die elders nog onder contract liggen en dus is het een kwestie om alles correct af te handelen”, besluit Vanderidt. “Het heeft geen zin om tegen schenen te stampen of ruzie te gaan maken.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB