Greg Vanderidt en Racing Mechelen willen na derbyzege bevestigen bij Pepingen-Halle “Definitief afstand nemen van gevarenzone”

Racing Mechelen herademde vorige zondag rond tien voor vijf in de namiddag. De derbyzege met tien man tegen Jong KV (2-1) leverde de troepen van Greg Vanderidt niet alleen hun eerste driepunter in zeven wedstrijden op, rekening houdend met de andere resultaten was de overwinning ook gewoon broodnodig om onderaan weg te blijven. Zo ligt er minder druk op de verplaatsing van zondagmiddag naar Pepingen-Halle, maar Racing doet er toch maar beter aan om niet met lege handen terug te keren.

“Net als vorige week is het zaak om de extra druk van de wedstrijd te houden", aldus de coach. “Vorige week zouden we een hele slechte zaak hebben gedaan als we niet wonnen, maar die bijkomende stress hadden de jongens écht niet nodig. De verwachtingen waren al hooggespannen. Daarom was ik ook zo blij dat we, hoewel we een uur met tien speelden, toch de drie punten pakten. Niet alleen omdat het in een derby was, maar ook omdat het gewoon nodig was.”

Fysiek

“Hoe ik terugkijk op de derbyzege? Ik zei mijn groep na afloop: nu weten jullie waarom jullie zo hard werken tijdens de week. Het is niet altijd vanzelfsprekend om zoveel tijd op de club te spenderen en zo vaak te trainen, maar als je op fysiek vlak kan brengen wat wij brachten vorige week met tien man, dan zie je dat die inspanningen lonen. Andere ploegen kennen nu hun dipje. Dat van ons is achter de rug en wij komen fysiek nu weer bovendrijven.”

“De rode kaart van Sabri (Hmouda red.), die ik trouwens overdreven vond, kon een kantelpunt zijn, maar ik vroeg de groep aan de rust om in hun kansen te blijven geloven. Bij KV waanden ze zich al zegezeker en wij raakten gefrustreerd. Dat gevoel bogen we om naar een mature spelstijl waarbij we goed onze momenten kozen.”

Puzzelen

De derby bleef overigens niet zonder gevolgen voor het duel tegen Pepingen-Halle. Guldix moest vorig weekend in de opwarming de strijd staken met een enkelblessure en het is nog maar de vraag of hij tijdig hersteld is. Voorts is Hmouda geschorst na zijn dubbele gele kaart en kregen ook Weuts en Heyvaert het gele karton te veel. “Het wordt puzzelen, maar ik heb wel wat opties”, aldus Vanderidt. “Ik neem vooral het goede gevoel na de derbyzege mee. Al zijn we er natuurlijk nog lang niet en is het nu zaak om nog zo snel mogelijk nog een negental punten te pakken. Dan schat ik dat we veilig zijn en dan kunnen we de rest van de competitie bevrijd afwerken.”