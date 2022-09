Greg Vanderidt en Racing Mechelen ontvangen Tongeren: “Ik reken op onze fans om mee het verschil te maken”

Racing Mechelen heeft eind deze maand nog een bekerverplaatsing naar Het Lisp in het verschiet, maar zaterdagavond trappen de troepen van trainer Greg Vanderidt de competitie alvast af tegen Tongeren. Gesteund door het trouwe legioen en met veel enthousiasme en honger hoopt de coach er een rustig seizoen van te maken, gekruid met enkele uitschieters en een sterke thuisreputatie als basis. Geen grootspraak dus bij de promovendus, want Vanderidt kent als geen ander de valkuilen waarmee Racing na enkele succesjaren geconfronteerd zal worden in tweede nationale.

“Ik ben niet de man die zich op voorhand indekt, maar ben wel realistisch”, zegt hij. “Om te beginnen mogen we ons niet blindstaren op de bekerwedstrijd tegen Petegem. Wij waren top en hebben hen aangepakt vanuit onze eigen sterkte, dat zeker wel en daar ben ik blij om, maar ik ben er ook van overtuigd dat zij ons hebben onderschat. Petegem is een ploeg die vorig jaar kampioen werd in tweede amateur en tot veel meer in staat is dan ze tegen ons liet zien.”

“Voorts komt Racing uit een periode waarin het gewoon was om te winnen, maar dit is toch een ander niveau. Veel jongens zijn heel snel opgeklommen en pasten zich goed aan de voorbije jaren, maar nu is het afwachten hoe ze zich verder zullen ontwikkelen. Tweede nationale is niet eerste provinciale. Er zijn nu heel wat ploegen die veel meer ervaring hebben in deze reeks. Een reeks waarin je ook niet langer kan teren op flitsen om het verschil te maken. Je moet je meer dan negentig minuten blijven lopen. Daarom zeg ik dat we er ook rekening mee moeten houden dat Racing dit jaar al eens tegen de lamp zal lopen.”

Filosofie

“Maar al die factoren nemen niet weg dat ik de groep helemaal klaar acht voor de start. Bij mijn komst was een van de vereisten dat we vier keer per week zouden gaan trainen en dat pikten de spelers heel goed op. Ik heb er bij momenten de pees op gelegd in die zeven weken voorbereiding, maar iedereen heeft die super verteerd. Op fysiek vlak is iedereen top. Of de kern ook rond is? Ja en ik ben tevreden. In theorie kan het kan altijd meer en beter, maar ik ben me er van bewust dat Racing van ver terug komt. De filosofie van het nieuwe bestuur heeft me aangenaam verrast. Ze pakken het slim aan, draaien elke euro twee keer om en ze weten waarmee ze bezig zijn. Meer kon ik niet verwachten. De nieuwkomers passen ook perfect in deze groep. Er is goed gewerkt.”

Legioen

“En wat dan gezegd van het enthousiasme. Bij de spelers zag ik het van bij de eerste training en dat het nooit is verdwenen, is mede te danken aan de fans. Ik wist natuurlijk wel een beetje wat de sfeer op Racing in houdt, maar om zelf die steun te voelen, is toch speciaal. De mensen hier leven voor de club. Het is een cultuur en een levenswijze. Als je hen nodig hebt, staan ze klaar. Dat bewezen ze dit seizoen een eerste keer in Petegem. Daar hebben ze ons erdoor gesleurd en als je dan de ontlading bij die goals in de verlengingen ziet, hoop ik dat er zo nog veel momenten volgen. Dat ze veeleisend zijn weet ik ook (lacht), maar liever zo dan, met alle respect, een ploeg trainen waar dertig man naar komt kijken.”

“Ik reken dan ook op hen om mee het verschil te maken in die eerste wedstrijd tegen Tongeren. Ik zag hen aan het werk en dat is toch een ploeg van een stevig kaliber waar enkele jongens rondlopen die aardig kunnen voetballen. Aan ons om een antwoord klaar te hebben.”