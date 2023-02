Greg Vanderidt en Racing Mechelen gaan kansloos onderuit in Bocholt (2-1): “Ontgoocheld in alle opzichten”

voetbal tweede nationale B2023 is voorlopig nog niet het jaar van Racing Mechelen. Na de 2-1 nederlaag van zondagnamiddag in Bocholt staat de teller van de Mechelaars op zes punten uit zeven wedstrijden. Een magere balans en de troepen van Greg Vanderidt mochten ook weinig meer claimen in Limburg. De thuisploeg trof twee keer het kader alvorens tot 2-0 uit te lopen en de aansluitingstreffer van De Paepe kwam er, samen met het slotoffensief(je), te laat. De realiteit dwingt Racing zo om meer achterom te kijken dan naar boven.

“Ik ben ontgoocheld in alle opzichten”, aldus Racing-coach Greg Vanderidt na afloop. “Op het vlak van mentaliteit, motivatie, de wil om te winnen, noem maar op. We schoten werkelijk in alles tekort. We konden een enorm goede zaak doen in de rangschikking en we hebben meermaals het belang benadrukt van deze wedstrijd, maar blijkbaar drongen we onvoldoende door tot de groep.”

Taken

“Bij de rust was het al duidelijk dat we op niet al te veel moesten rekenen. Op enkele uitzonderingen na, zoals Hmouda die ik na rust verving omdat hij er als een van de weinigen wel vol voor ging en daardoor een tweede gele kaart dreigde te pakken, toonde de groep onvoldoende drive en honger. Je kan verliezen, maar dan wel op een correcte manier. Daarmee bedoel ik dat je op z’n minst je truitje nat moet maken en de taken uitvoert zoals gevraagd. En vooral dat laatste gebeurt al twee à drie weken onvoldoende. Dat gaan we komende week toch nog eens extra benadrukken.”

Racing-onwaardig

“Deze prestatie was Racing-onwaardig en vreemd genoeg staat wat we in het weekend op de mat brengen in schril contrast met wat ik tijdens de week zie op training. Daar wordt wel gebikkeld, doorgejaagd en zit iedereen er kort op. Is het dan een vorm van verlamming, zitten ze op hun tandvlees of begrijpen ze de ernst van de situatie niet? Het is raden naar de reden, maar we gaan het blijven uitzoeken. Op deze manier ben ik ook genoodzaakt om keuzes te maken. Met een puntje hier en daar geraken we onvoldoende vooruit.”

Druk

“De resultaten zijn onder de verwachtingen en daarvoor neem ik ook mijn deel van de verantwoordelijkheid. Ik zal er samen met de spelers alles aan doen om dit recht te trekken, want voor alle duidelijkheid: ik twijfel niet aan de goede bedoelingen. Iedereen weet dat deze groep veel beter kan en dat niveau moeten we zo snel mogelijk weer oppikken. Deze week zullen we dus ook weer het belang onderstrepen van de wedstrijd tegen Diegem, de ploeg in vorm. We hoeven niet onnodig extra druk op onszelf te leggen, maar ik verwacht wel dat we klaar en scherp zijn.”

