Grady Hoflack (SK Oostnieuwkerke): “We blijven in het behoud geloven en geven de moed niet op”

In de stand blijft SK Oostnieuwkerke op een degradatieplaats staan en staan er nog zeven cupmatchen op de rol. Dat beseft ook de 30-jarige Grady Hoflack, ondertussen al aan zijn elfde seizoen bij SK Oostnieuwkerke toe. “Met een tussendoortje van één jaar bij Houthulst”, voegt de ervaren Hoflack er meteen aan toe. “Ik ben ondertussen al één van de anciens van het elftal geworden want we beschikken over een vrij jonge ploeg.”

Pech, pech, pech

“Geheel het seizoen bengelen we al in die onderste contreien van het klassement maar toch mogen we niet sakkeren over ons spelpeil. We brengen wekelijks goed voetbal, worden nooit in de vernieling gespeeld maar worden veel te weinig beloond voor de geleverde prestaties. Al te vaak worden we ook met de nodige dosis tegenslag geconfronteerd. Pech, pech, pech! Het stopt gewoonweg niet en dat werkt soms deprimerend voor geheel de spelersgroep. Het wordt dringend tijd dat we eens een charme-offensief richten aan het adres van Dame Fortuna want die stond dit seizoen nog maar zelden - lees: nooit - aan onze kant.”

Zwakke eerste helft

“We konden zaterdagavond ook niets oogsten op het veld van Heestert. We speelden een barslechte eerste helft en keken aan de rust tegen een 2-0-achterstand aan. Na de kantwissel keerde het spelbeeld compleet. We waren 45 minuten lang dominant en onze tegenstander kwam niet meer in het verhaal voor. Helaas kwamen we niet tot scoren en dan weet je dat je andermaal geen extra punt(en) aan het saldo kan toevoegen.”

Geloof in het behoud

“We blijven echter in het behoud geloven en geven de moed niet op “, stelt Grady Hoflack tot besluit. “We hebben nog zeven cupmatchen te gaan en we krijgen ook nog enkele tegenstanders, die zeker binnen onze mogelijkheden liggen. In die rechtstreekse duels zullen we moeten kleur bekennen. Volgende week zaterdag proberen we onze eindsprint in te zetten met puntengewin thuis tegen FC Varsenare.”