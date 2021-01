Gouden Schoen Tiny De Caigny loopt met RSCA verder weg van concurrentie: “Alleen de zege is goed genoeg voor ons”

vrouwenvoetbal super leagueDe vrouwenploeg van Anderlecht zet ook in het nieuwe jaar haar zegereeks voort. In de eerste match van 2021 werd de inhaalwedstrijd van de derde speeldag tegen OHL vlot gewonnen (4-0) door Gouden Schoen Tine De Caigny en co. Komend weekend staat reeds de terugwedstrijd van de reguliere competitie tegen de Leuvenaars op het programma. Door het onverwachte verlies van concurrent Standard loopt RSCA voort uit tot negen punten

Ondanks een periode van vijf weken zonder (oefen)wedstrijd kon de match voor vrouwelijk paars-wit niet beter beginnen. Nog voor het eerste kwartier was verstreken kon ex-Gouden Schoen Wullaert op aangeven van Wijnants de score openen. Maar ondanks veel balbezit waren de kansen eerder schaars te noemen. Dat veranderde na de pauze toen RSCA echt in overdrive ging. Op een magistrale voorzet van Toloba kon de nieuwe Gouden Schoen De Caigny met het hoofd de bal aan de tweede paal binnenkoppen. Wullaert, op aangeven van de bij de rust ingevallen Van Gorp, en Toloba met een fraai afstandsschot, op pass van Deloose, zorgden voor de verdiende 4-0-eindcijfers

“Mits de nodige koelbloedigheid hadden de cijfers zeker nog hoger kunnen liggen”, stelt Tine De Caigny, die haar zestiende van het seizoen maakte, terecht. “Wullaert en ik vormen een goed spitsenduo, maar zonder de ploegmaten zouden we echter nergens staan”, betrekt ze iedereen bij de hulde en het succes van Anderlecht. “Ik ben het dan ook honderd procent eens met onze trainer die stelt dat we een gouden ploeg vormen, waarbij elke speelster zeer competitief is ingesteld en alleen een zege goed genoeg is. De onderlinge concurrentie is groot, waardoor niemand het zich kan veroorloven op de lauweren te gaan rusten.”

Door de onverwachte 1-0-nederlaag van vice-leider Standard op het veld van Aalst, waar ex-RSCA-speelster Stephanie Van Gils het enige doelpunt van de match scoorde, vergroot paars-wit de voorsprong tot negen punten. Wie houdt dit Anderlecht van de titel?

“De grootste tegenstander van ons is Anderlecht zelf. Maar met onze attitude zie ik het niet meteen gebeuren dat we gaan verslappen. We willen absoluut die vierde titel op rij zodat we volgend seizoen terug kunnen deelnemen aan de Women’s Champions League.”

Komende zondag speelt Anderlecht opnieuw tegen OHL. “Het is niet omdat we afgelopen vrijdag uiteindelijk vlot gewonnen hebben na onze sterke tweede helft, dat dit ook zo zal zijn op OHL. We moeten bescheiden blijven, want in het voetbal zijn verrassingen nooit uitgesloten.”



Anderlecht: Odeurs, Deloose, Van Hamel, De Neve, Wijnants (72’ Maximus), Toloba (83’ Wijns), Tison (46’ Van Gorp), Missipo, Vatafu (83’ Colson), De Caigny, Wullaert (80’ Ouzraoui).

OHL: Van Den Bergh, Kees, Tysiak, Swevers, Janssens, Onzia (75’ Mertens), Vanzeir, Cattoor, Yuceil, Detruyer, Lameir.

Doelpunten: 9’ Wullaert (1-0), 53’ De Caigny (2-0), Wullaert (3-0), 81’ Toloba (4-0).

Lees ook: meer vrouwenvoetbal