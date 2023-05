Gouden schoen Grello kan RSCA vrijdag eerste landstitel bezorgen: “Enkel een titel is een nog mooiere bekroning”

Wielrennen junioren Net geen podium voor Fleur Moors in Ronde van Vlaanderen: “Toch tevreden met vierde plaats, want ik sta er weer”

Fleur Moors stond zondag net niet op het podium van de Ronde van Vlaanderen voor junioren. De Bocholtse reed een attente koers en zette in de laatste rechte lijn als eerste aan. Ze werd snel geremonteerd en moest aan de meet nog drie rensters laten voorgaan. “Vierde is meestal een zuur resultaat, maar niet voor mij. Toch niet deze keer, want ik kom net uit een dipje en dus is dit resultaat een motivatie om er weer helemaal voor te gaan”, vertelt ze.