Gooit buur RSC Anderlecht roet in het eten van RWDM in race om de titel door jeugdspelers van A-kern in te zetten?

Op papier hebben beide titelkandidaten een evenwaardig tweeluik te verwerken. Maar is dat wel zo?

RWDM zou wel eens het grootste slachtoffer kunnen worden van het feit dat RSC Anderlecht dit seizoen als elfde eindigde in de Jupiler Pro League en daardoor play-off 2 mist. De spelers van de A-kern hebben daardoor drie maanden ‘verlof’.

De vraag is echter wat de recordkampioen gaat doen met zijn vele jeugdspelers van de ‘eerste’ ploeg. Een aantal jongens heeft zelfs ervaring opgedaan in Europese duels. Gaan die jonge gasten ook met vakantie mogen vertrekken, of gaat paars-wit hen nog wat extra ervaring en matchritme laten opdoen bij de beloftenploeg die in de tweede klasse uitkomt?

Liefst acht spelers komen in aanmerking om geselecteerd te worden voor RSCA Futures, die nog in actie komen op vijf mei tegen Beerschot en op 13 mei tegen buur RWDM. Dat zijn doelman Verbruggen, Sardella, Delcroix, N’Diaye, Sadiki, Kana, Leoni en Angulo. Op acht april speelden alleen Sadiki en Leoni mee tegen SK Beveren.

Spel eerlijk spelen

Na de 1-1 tegen RWDM riep Beveren-trainer Wim De Decker op het spel eerlijk te spelen. Een duidelijke boodschap naar de ploegen die nog tegen beide titelkandidaten moeten in actie komen om met hun sterkste elftal aan te treden. Want hoewel De Decker aangaf dat beide titelkandidaten geen negen op negen zouden pakken in de resterende drie duels na hun onderlinge confrontatie, liet hij zich wel ontvallen dat hij over een ijzersterke groep beschikt. Lees tussen de lijnen: Beveren pakt wel nog het maximum, maar hoopt op een misstap van RWDM. Voor de Waaslandse club komt het daarom net wél goed uit dat het seizoen is afgelopen voor de ploeg van Riemer. Wellicht rekent hij er op dat paars-wit zijn beste U23-ploeg zal opstellen in de Brusselse derby die op de laatste speeldag staat gepland.

Als het reglement dat toelaat, dan is dat inderdaad iets waar je als tegenstander niets tegen kan doen. Maar wat als de sportieve staf van RSCA Futures beslist om dezelfde ploeg van tegen Beveren ook in te zetten tegen Beerschot en RWDM? Het zou alleszins minder naar competitievervalsing neigen dan omgekeerd. Maar ook, zou het slim zijn van RSCA om bijvoorbeeld een Bart Verbruggen, wiens marktwaarde de laatste maanden serieus is gestegen, te laten opdraven in de Belgische tweede klasse.

Titelviering niet op veld?

Volgende week zaterdag speelt RWDM op Club NXT en trekt Beveren naar het uitgebluste Beveren. In het beste geval kan RWDM op de voorlaatste speeldag de titel al pakken. Het moet dan wel op zijn zwarte beest gaan winnen en Beveren mag een dag later dan geen steek laten vallen. In dat scenario zou de titelviering (van RWDM) niet op het veld kunnen gevierd worden.

In een oefenwedstijd tegen Deinze speelde een veredelde B-ploeg van RWDM 2-2 gelijk. Bij de rust stond het nog 0-2 met doelpunten van Sankhon en Lopes.

