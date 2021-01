Gooikse Pijl en Futsal Halle-Gooik slaan de handen in elkaar

Martin Baert is voorzitter van Halle-Gooik. Hij legt uit hoe de samenwerking tot stand kwam.

“We hebben al jaren een goede band met de Gooikse Pijl. Zij zijn trouwe supporters van Halle-Gooik en ik ben dan weer een wielerliefhebber. Op zich is dat gegeven niet voldoende om samen te werken. Ik zat al langer met de gedachte in mijn hoofd om samen te werken met verschillende sporttakken. Toen wij destijds in Zellik moesten verhuizen, probeerde ik plannen te smeden met basketbal en volleybal. Op dat moment bleek het water nog te diep. Toch willen we een voorloper blijven. Flanders Classics werkt overkoepelend in één sporttak, wij proberen in termen van multisport te denken door twee toporganisaties met Europese uitstraling te verenigen.”

De Bres

Meteen verhuist de start van Gooik naar Halle. Martin Baert vervolgt. “De naam Gooikse Pijl blijft behouden, maar de start zal wel gegeven worden in De Bres. Inderdaad, in De Bres. De wielerliefhebbers kunnen in de tribune postvatten en vandaar de voorstelling van de renners bijwonen. Dit gegeven komt enkel in Bredene-Koksijde en de Omloop voor. De officieuze start zal gegeven worden op de atletiekpiste aan De Bres. Het is een unieke formule.”

Sterk deelnemersveld

Danny Schets, organisator van de Gooikse Pijl, stelt dat het parcours voort niet veel wijzigde. “We rijden van Halle naar Gooik. Door die extra kilometers zullen we in Gooik zelf acht in plaats van negen plaatselijke ronden afwerken. Onze datum (19 september, red.) valt perfect. Eén week later wordt het WK in Leuven gereden. Nogal wat renners zullen al in de regio zijn. Dat merken we aan de belangstelling. Momenteel hebben Bora-Hansgrohe, Lotto-Soudal, Israël Start-Up, Intermarché Wanty Gobert, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick.Step al toegezegd.”