Gonzalo Almenara met Deinze tegen Club NXT: “In Spanje tegen de B-teams van Real en Barcelona”

“We hebben nog matchen zonder aanvallers gespeeld”, lachte trainer Marc Grosjean, die Mamadou Koné en Rousseau De Poorter in z’n wedstrijdselectie opneemt. “Op onze eerste meeting tijdens het oefenkamp in Spanje heb ik gezegd dat we twaalf op vijftien moeten halen om een kans te hebben op de promotie play-offs. Winnen we de drie resterende matchen hebben we die twaalf punten, maar we hebben het niet in eigen handen. Als je ziet van waar wij komen, is het exceptioneel dat wij nog altijd de top zes kunnen halen.”

Quintero start

Vrijdagavond kijken centrale verdediger Denis Prychynenko en Dylan De Belder geschorst toe. Lennart Mertens en William De Camargo zijn geblesseerd. Teo Quintero komt opnieuw aan de aftrap. Voorin krijgt Mamadou Koné naar alle waarschijnlijkheid zijn kans. Op rechtsachter staat al enkele weken Gonzalo Almenara. De 25-jarige Spanjaard raakte pas net voor de winterstop hersteld van een langdurig letsel. In de bekermatch tegen Zulte Waregem maakten de Deinse supporters kennis met hem. Recent stond hij zowel tegen Beerschot als in Molenbeek aan de aftrap. Tegen Beerschot tekende hij voor z’n eerste assist in 1B.

Negen op negen

“Ik heb vier jaar in de Spaanse derde liga gespeeld”, vertelde Almenara. “Dat is ongeveer hetzelfde niveau als 1B hier. Voor mij was de tijd rijp om eens een andere uitdaging aan te gaan. Vandaar mijn overstap naar Deinze. Door dat langdurig letsel en de aanpassing aan een ander land liep het de eerste maanden wat moeilijker. Intussen ben ik aangepast. Door meer minuten te maken, hoop ik snel mijn topniveau te bereiken.”

Tegen Club NXT zal dat nodig zijn om de drie punten te pakken. Tijdens de heenwedstrijd keek Almenara toe vanuit de tribune. “Ik weet wat het is om tegen jongeren van een topklasser te spelen”, ging de Spanjaard voort. “In de Spaanse derde liga speelden we tegen de B-ploegen van Real Madrid en FC Barcelona. Voor mij is dat dus niet nieuw. Maar wij hebben een negen op negen nodig. Daar gaan we voor.”

