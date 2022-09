Godwin Tshimanga (Guco Lier/Kangoeroes) gaat strijd aan tegen Antwerp Giants B: “Dit is een speciale wedstrijd voor mij”

Guco Lier, Kangoeroes A en Kangoeroes B. Drie verschillende herenploegen waarin Godwin Tshimanga voor in aanmerking komt. Het hoeft niet gezegd dat het weekend overvol zit voor de 21-jarige Antwerpenaar. “Ik sta elke dag op het trainingsveld, en in het weekend is er minstens één wedstrijd. Dat kunnen er soms drie zijn”, legt Tshimanga zijn agenda voor. “Ik heb mijn studies en mijn sport. Veel rust krijg of heb ik dus niet. Met coach Kristof Michiels overleg ik of een rustdag aangewezen is. Hij is mijn eerste aanspreekpunt. Aan dit tempo moet ik goed naar mijn lichaam luisteren. Een onnodige blessure wil ik vermijden. Ik woon op kot in Antwerpen. Ook de verplaatsingen naar Lier en Mechelen tellen dus mee. Maar ik heb ervoor gekozen. Toen Tony Van den Bosch informeerde naar een overstap, heb ik toegehapt. Ik heb het gevoel dat ik in Mechelen meer slaagkansen heb dan bij Giants. Want mijn ambitie is helder: ik wil doorstoten naar eerste nationale. Geen slecht woord over Giants, maar daar waren de mogelijkheden om door te stoten naar eerste nationale minder groot. Ik heb er veel geleerd en heb af en toe in de selectie van de eerste ploeg gezeten. Een mooie tijd dus”, stelt Tshimanga.