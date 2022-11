Godeau bewijst zijn waarde voor AA Gent: “Ik hoop dat ik mijn minuten kan blijven maken”

Alle goals vielen in de tweede helft. AA Gent had het verschil nog niet kunnen maken voor de rust, maar was wel de betere ploeg. “Wat Hein Vanhaezebrouck zei tijdens de rust? Dat we goed gespeeld hadden in de eerste helft, maar dat we absoluut de kansen moesten afwerken. We moesten nu eenmaal winnen om door te gaan", aldus Godeau na de wedstrijd. De verdediger tikte op aangeven van Laurent de 2-0 via de doelman in doel. “Het was een belangrijke goal, daarna kon de ploeg bevrijd spelen. Tegelijk kreeg Molde een serieuze tik door die 2-0.” Scoren is voor Godeau geen doordeweekse gebeurtenis. “Mijn laatste doelpunt dateerde al van anderhalf jaar geleden. Het was in de play-offs tegen KV Oostende.” Godeau is bij AA Gent de eeuwige vervanger voor de centrale verdediging. Daar zijn ze nu met vijf voor drie plaatsen. Door de blessures van Torunarigha en Hanche-Olsen krijgt hij nu wat meer minuten. “Door die blessures kon ik opnieuw stappen zetten. Ik heb mijn niveau ook opgekrikt en krijg ook meer vertrouwen. Of ik nog denk aan de gemiste transfers de voorbije jaren? Er was interesse, maar ik mocht niet weg. Ik had geen keuze, maar hoop mijn minuten te kunnen blijven maken.”