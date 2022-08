Glory Monday Ajayi met FC Lebbeke voorbije Elene-Grotenberge: “Pas in september moeten we er staan”

Thalhammer krijgt offensieve verster­king bij Cercle Brugge: “In Genk vanaf minuut één wakker zijn”

Het was gisteren een druk dagje voor TD Carlos Aviña, die de transfers afrondde van Gboho en Francis. Offensieve versterking die hij zijn T1 Dominik Thalhammer had beloofd om met meer kans op succes de strijd om een plaats in de play-offs aan te gaan. Met 4 op 12 uit de eerste vier speeldagen heeft Cercle Brugge niet meteen de gedroomde start genomen, en op het programma staan in de komende vier speeldagen met Racing Genk, Club Brugge en Antwerp drie teams uit de huidige top-5 als tegenstanders. “We staan voor zeer belangrijke weken, maar pakken het wedstrijd per wedstrijd aan”, weet Thalhammer. “Na een uitstekende trainingsweek, waarbij vooral dinsdag en woensdag erg intens waren, treffen we met Racing Genk nu de ploeg die in de openingsfase van de competitie het betere voetbal bracht. Ze scoorden maar liefst dertien keer, maar stonden anderzijds ook zeven goals toe wat toch niet weinig is. Hun rotaties en de enorme beweging die ze in hun spel leggen, zijn leuk om naar te kijken voor de neutrale voetballiefhebber. Hun coach Wouter Vrancken levert sterk werk, zoals hij eerder bij KV Mechelen deed. Maar wij zijn klaar om de handschoen op te nemen. We weten wat we moeten doen en wat we niet moeten doen.”

