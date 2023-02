Glory Monday Ajayi bezorgt Lebbeke zege tegen Beerschot: “We bleven geduldig onze kans afwachten”

Glory Monday Ajayi was een van de smaakmakers bij Lebbeke. Hij reageerde tevreden na de winst van zijn ploeg. “We speelden een goede match en wonnen verdiend. Ik geef grif toe dat we enkele keren goed wegkwamen, toen de tegenstander het doelhout raakte. Anderzijds bleven we goed bij de les. Het duurde tot de vijfenzeventigste, vooraleer we de score konden openen. We bleven geduldig onze kans afwachten. Van degradatiestress was hoegenaamd geen sprake. Iedereen wist dat die kansen zouden komen, als we maar de nul konden houden. Dat scenario is ook uitgekomen. Het was nochtans een verraderlijke match. Vermits de A-ploeg niet speelde, kon Beerschot verschillende nieuwe profspelers opstellen. Dat gaf toch een vertekend beeld.”