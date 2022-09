Glory Monday Ajayi bezorgt FC Lebbeke eerste driepunter in tweede nationale

Het is een merkwaardige vaststelling, maar na één speeldag voelden sommige ploegen al enige druk. Lebbeke verkeerde in dat geval. Na de nipte nederlaag tegen Berchem op de eerste speeldag, werd er dit weekend best niet verloren tegen Pepingen-Halle. Glory Monday Ajayi vermeed met succes een mislukte start. Het werd 0-2.

Nogal wat spelers liggen momenteel in de Lebbeekse lappenmand. Trainer Tom De Cock zucht. “Blessures zijn nooit prettig, maar bij ons komt daar bovenop dat het vooral aanvallend ingestelde spelers zijn die we moeten missen. Van Tricht hervatte de training, maar herviel. Sey liep een spierletsel op en zal nog zes weken buiten strijd zijn. Van Landeghem herviel eveneens. Hij laat maandag een echo nemen. Zijn onbeschikbaarheid is nog onduidelijk. Erger is het gesteld met Dierickx. Hij liep een scheur in de meniscus op en leek op goede weg te zijn. Nu blijkt dat een tweede operatie onafwendbaar is. Het gebrek aan offensieve slagkracht weegt, maar moeten we collectief opvangen. Dat lukte op Pepingen-Halle.

Lastig begin

De aanvangsfase was voor Pepingen-Halle. De thuisploeg kreeg enkele goede kansen, maar werkte niet af. Doelman Aeyels was paraat. Gaandeweg kwamen de Lebbekenaren beter in de match en Van De Velde kon voor de rust één keer de neus aan het venster steken. Na de rust opende Monday de score. Acht minuten later scoorde de middenvelder opnieuw, maar de ref keurde de treffer pas op aangeven van zijn lijnrechter goed. Het spel van Pepingen-Halle stuikte helemaal in elkaar en de bezoekers ondervonden geen moeite meer om de voorsprong te verdedigen. Enkel een omstreden handspel in de rechthoek dreigde nog roet in het eten te gooien. Meteen was de eerste winst in tweede nationale een feit. Glory Monday Ajayi werd matchwinnaar. “Ik denk dat deze zege verdiend is. Het is fijn dat mijn twee doelpunten ook punten opleverden. Meteen kunnen we nu echt van start gaan in deze competitie.” Manager Gunther Impens trad zijn speler bij. “In de eerste helft hadden we het lastig. Op basis van een sterke tweede helft verdienden we alleszins de drie punten.”