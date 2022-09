Glenn Verslype wil Keiem nog overwinningen schenken: “Geef me altijd honderd procent voor de ploeg”

voetbal derde provinciale BHet heeft wat langer geduurd dan waar ze zelf op mikten, maar op de vierde speeldag wist Sporting Keiem de eerste zege binnen te halen in derde provinciale B. Het was invaller Glenn Verslype die paars-wit de zege schonk met een laat doelpunt tegen Gits. De aanvaller hoopt dat zijn ploeg nu vertrokken is om enkele verloren punten goed te maken.

Keiem opende het seizoen met een 1-4-nederlaag tegen Diksmuide B, gevolgd door een scoreloos gelijkspel tegen Komen-Waasten om nadien met 2-0 te verliezen in Dikkebus. “Het is moeilijk om de vinger op de wonde te leggen”, verwijst Glenn Verslype naar die één op negen. “Ik ben ervan overtuigd dat we de kwaliteiten hebben om voor de top vijf te spelen, maar het kwam er niet uit in die eerste speeldagen. We waren misschien niet scherp genoeg en speelden iets te zuinig. Met meer inzet, loopvermogen en duelkracht komen we er wel. Dat zagen we vorig weekend bij onze 2-1-zege tegen Gits.”

Er stond toch wat druk op de ketel in die partij tegen Gits, bevestigt Verslype. “Met één op negen laat je niet veel ploegen achter je en je wil niet onderaan blijven bengelen in het klassement. Een zege was noodzakelijk om de voeling met de middenmoot niet te verliezen en het vertrouwen op te krikken. Hoe we die zege hebben bewerkstelligd? Door te vechten voor elke bal en na een vroege achterstand niet te panikeren. Uiteindelijk hebben we de volle negentig minuten gedomineerd. Die overwinning was dubbel en dik verdiend. Met een nieuwe T1 en T2 waait er een nieuwe wind en ik merk veel enthousiasme en begeestering op.”

Altijd in de ploeg

Verslype begon al voor de tweede keer dit seizoen op de bank tegen Gits, maar met een laat doelpunt schonk hij paars-wit wel de overwinning. “Ik verschalkte de bezoekende doelman door vanop links hem te verrassen met een lobbal vanuit een scherpe hoek”, vervolgt de achttienjarige Keiemnaar. “Als aanvaller in een 4-4-2-spelsysteem heb ik een goede actie in mijn voeten, ben ik vrij snel, maar heb ik ook de nodige kracht om de bal bij te houden. Ik zie mezelf altijd in de ploeg en hoop met dit doelpunt de trainer overtuigd te hebben van mijn kwaliteiten. Al begrijp ik dat hij ook al twee keer voor iemand anders koos: als student international businessmanagement pendel ik over en weer vanuit Howest Brugge en lukt het me niet altijd om alle trainingen mee te maken. Al geef ik mij altijd honderd procent voor deze ploeg en probeer ik er zoveel mogelijk bij te zijn”, besluit Verslype, die dit weekend met Keiem naar Vleteren trekt.

