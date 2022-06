Glenn van Parijs en Stijn Lowette samen goed voor één zege en drie podia in Porsche Carrera Cup in Zandvoort

autosportDrie podia en een zege, dat is de oogst van NGT Racing tijdens de derde meeting van de Porsche Carrera Cup Benelux, afgelopen weekend op Circuit Zandvoort en vooral de racende Hasselaars droegen daartoe bij. Glenn van Parijs behaalde zijn eerste zege van het seizoen en blijft zo in de running voor de felbegeerde titel. Hij reed twee ijzersterke wedstrijden, na een wat minder resultaat tijdens de kwalificaties en eindigde derde op zaterdag en won de race op zondag. Stijn Lowette werd tweemaal tweede in de AM-categorie en blijft zo ook meedingen naar de titel in zijn categorie.

“Ik heb telkens een goede start genomen”, opent Glenn van Parijs het interview, “waarna ik tegenstrever per tegenstrever kon analyseren. Zaterdag resulteerde dat in een derde plek, achter Harry (King) en Ghislain (Cordeel). Mijn dank trouwens aan Ghislain voor de mooie gevechten. Intens, maar fair. Op zondag zat er dan nog meer in en inderdaad, de eerste zege van het seizoen was een feit. Dat geeft een boost aan het hele team. We gaan tijdens de tweede helft van het seizoen absoluut proberen om voor de titel te blijven vechten, al weet ik dat de tegenstand enorm sterk is.”

Titelkandidaat in AM-categorie

Voor Stijn Lowette werd Zandvoort een weekend dat misschien niet het makkelijkste was. “Ik zocht echt naar vertrouwen in de wagen, wat maar geleidelijk aan kwam. De resultaten, met twee tweede plaatsen in de categorie, waren wel goed”, aldus de andere Hasselaar uit het team van NGT Racing. “Ik beleef een mooi seizoen, met een prima omkadering van het team. Ik kijk dan ook uit naar het vervolg van dit jaar met NGT Racing en de Porsche 992 GT3 Cup. Voortdoen op deze manier is waar we aan gaan werken.”

Voor NGT Racing wordt het een drukke zomer, met op 16 en 17 juli de derde wedstrijd van het Belcar Endurance Championship en drie weken later de vierde afspraak van de Porsche Carrera Cup Benelux. Dat is nog niet alles. Op 13 en 14 augustus is er de 24 Uur van Zolder en eind augustus is er al de vijfde en voorlaatste meeting van de Porsche Carrera Cup Benelux, op de F1-omloop van Barcelona.

Lees ook: meer autosport