Glenn Van Der Vennet en Rhodienne-De Hoek slepen zich naar het einde van het seizoen: “Willen slecht seizoen toch met opgeheven hoofd afsluiten”

“Ik blik op de wedstrijd tegen Torhout terug met een gevoel dat er misschien wel meer inzat”, zegt Glenn Van Der Vennet. “Ondanks dat we zeker zijn van de degradatie omdat we geen licentie hebben voor volgend seizoen hebben we toch onze huid duur verkocht. Torhout had het niet zo gemakkelijk. We hebben een goed en stevig blok neergezet en hebben niet zo veel kansen weggegeven.”

Toch klom Torhout relatief snel op voorsprong. “Na een kwartier slikten we een goal, maar we lieten de kopjes niet hangen en bleven goed in blok. Ik denk dat ze nog één grote kans hebben gehad. Voor de rest gaven we weinig weg. Waar het dan toch misliep? Een klein gebrek aan concentratie werd meteen afgestraft. Credits aan Torhout, ze staan niet voor niks derde, maar ik denk toch dat er misschien wel een gelijkspel in zat.”

Liedekerke

Rhodienne-De Hoek heeft nog drie wedstrijden op het programma staan. “Dat het over en out is? We waren al zeker van degradatie, maar gaan zeker nog proberen om nog zo veel mogelijk punten te pakken om toch met opgeheven hoofd een slecht seizoen af te sluiten.”

Na 27 matchen heeft Rhodienne-De Hoek 20 punten op haar teller staan. Nummer 15 Sint-Niklaas en nummer 14 Eppegem tellen respectievelijk één en drie punten meer. “Sportief kunnen we ons nog steeds redden, maar het zal een moeilijke opdracht worden met nog matchen tegen Overijse en Oostkamp.”

Op 1 mei sluiten Van Der Vennet en co het seizoen af in eigen huis tegen Wolvertem Merchtem.

“Of ik al duidelijkheid heb over volgend seizoen? Ik hoop volgend seizoen persoonlijk zelf een beter seizoen te draaien. Ik zal dit doen bij Liedekerke, dus wil in schoonheid de laatste matchen met Rhodienne-De Hoek afspelen. Moeilijke keuze om de club te verlaten? Dat is het zeker. Ik heb wel wat jaren op de teller bij deze ploeg, wat het moeilijk maakte”, besluit Van Der Vennet.

