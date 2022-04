Glenn Van Den Bogaert en SK Londerzeel voor komst van kampioen Hoogstraten: “Willen er geen typische eindeseizoensmatch van maken”

“Uiteraard kijkt iedereen binnen de club er wel naar uit om het zondag tegen Hoogstraten op te nemen”, begint Van Den Bogaert. “Zij zijn de terechte kampioen en dan wil je je als uitdager toch nog net iets meer tonen. Bij hen zal de druk wel wat van de ketel zijn na het behalen van de titel en ook bij ons is het niet zo dat wij nog punten nodig hebben voor het behoud of aan de andere kant nog kans maken op de eindronde. Toch gaan we er wel alles aan doen om er geen typische eindeseizoensmatch van te maken en om nog zoveel mogelijk matchen te winnen om onze mindere terugronde toch nog wat goed te maken.”

Terugval

“In principe moet dat mogelijk zijn want we zijn één van de weinige ploegen die dit seizoen van Hoogstraten wist te winnen. Al was dat in een periode waarin we makkelijker tot scoren kwamen en waarin het geluk ook wat meer meezat. Die matchen die toen net in ons voordeel uitvielen, vielen in 2022 in ons nadeel uit. Dat zie je ook aan onze terugval in de stand. Al is het wel zo dat we het dit seizoen best goed hebben gedaan tegen de ploegen uit de top-vijf. Met nog matchen tegen Hoogstraten en op de slotspeeldag Lyra-Lierse achter de hand willen we die lijn natuurlijk graag doortrekken.”

Op karakter

“De zege van afgelopen weekend bij Diegem was overigens heel erg welgekomen”, blikt Van Den Bogaert nog even terug. “Het was niet met mooi voetbal dat we de drie punten pakten, maar eerder op karakter. Ook niet onbelangrijk natuurlijk en voor het bestuur mooi als dat dan lukt in een derby. Bovendien wisten we de nul te houden en ook dat was al even geleden. Onze eerste doelman Roef viel tijdens de opwarming nog ziek uit waardoor Yari Deltour onder de lat stond. Ook voor hem is het dan leuk dat we de nul wisten te houden en een bewijs dat we ook op onze jonge spelers kunnen rekenen.”

“Naar komend weekend zal er waarschijnlijk ook weer gepuzzeld moeten worden door blessures en schorsingen, maar het is ook dan weer een kans voor anderen om zich verder te ontwikkelen. Het is een lang seizoen geweest en uiteindelijk hebben we toch op bijna iedereen een beroep moeten doen.”