Glenn Van Den Bogaert en SK Londerzeel na mooi reeksje klaar voor komst van Racing Mechelen: “Goede lijn nog enkele weken doortrekken”

Atletiek Julie Voet loopt schitteren­de 10 km in Rijsel: “Deze prestatie zag ik echt niet aankomen”

Op zondag 19 maart werd in het Franse Rijsel de Semi-Marathon de Lille gelopen. In één van de nevenwedstrijden liep Julie Voet (19) zich in de kijker. Op de 10 km finishte ze als vierde in een schitterende chrono van 33.50 en daarmee verbeterde ze haar persoonlijk record met meer dan een minuut. “Dit zag ik echt niet aankomen”, bekent ze.