Glenn Van Den Bogaert en SK Londerzeel met 1-2 onderuit tegen de U23 van KV Mechelen: “We lieten hen te veel voetballen”

Kansen waren schaars voor de pauze: Annelli duwde een knal van Manuel in corner. Bij de eerste kans voor KV Mechelen was het wel prijs: Van Den Eynde plaatste het leer van net buiten de zestien knap in de hoek: 0-1. Nadat De Kegel eerst nog op de bezoekende goalie besloot, kreeg de thuisploeg enkele seconden later een penalty voor een handsbal, feilloos omgezet door Laureys: 1-1.

Na de rust bleef Jong KV Mechelen het balbezit opeisen, Robberechts besloot al snel op Roef. Op pogingen van ver van Ceulemans en Amuzu stond de Londerzeelse goalie pal. De thuisploeg, bij wie Yildiz (meniscus) en Siebens (geelgeschorst) ontbraken, kwam tot geen enkele noemenswaardige kans. Een dikke tien minuten voor tijd bediende de gretige Amuzu op het gepaste moment Bafdili en die schoot de 1-2 mooi overhoeks in doel. Londerzeel moest nu komen, maar buiten een trap van Laureys een dikke meter over doel, kwam het niet.

Doorlopend de bal

Glenn Van Den Bogaert kon zich achteraf wel vinden in de einduitslag. “Het was zeker een terechte zege voor KV Mechelen. Zij hadden bijna doorlopend de bal en lieten het leer ook goed van voet tot voet gaan. Ons kunstgrasveld was daarbij niet in hun nadeel, maar echt veel kansen kwamen daar nu ook weer niet uit voort. Niet dat wij veel kansen hadden. Ik denk dat wij hen vooral te veel lieten voetballen en dat bracht ons onder druk om er zelf uit te komen. En dat hebben zij natuurlijk graag, want voetballen kunnen ze natuurlijk wel. Ik denk ook dat er drie spelers in de basis stonden die vorig weekend nog op de bank zaten in het eerste elftal van KV Mechelen.”

Manier waarop maakt niet uit

Feit is wel dat Van Den Bogaert, die volgend seizoen op post blijft, en maats door de nederlaag de ploegen onderin weer wat dichter zien komen. Slechts vier punten staat het nog boven een barrageplaats. “We hebben inderdaad een slechte zaak gedaan dit weekend”, pikt Van Den Bogaert in. “Alles staat nu nog dichter bij elkaar. Al kan het natuurlijk ook twee richtingen uit. Hadden we dit weekend gewonnen, stonden we bijna in de linkerkolom. Zo snel kan het gaan. Maar puntengewin is echt wel nodig. Te beginnen volgende week op bezoek bij rode lantaarn Beerschot, een match die nu nog meer aan belang wint. De manier waarop maakt daarbij niet zoveel uit gezien de situatie waarin we nu zitten. Als we maar punten pakken en liefst drie. Met één puntje, zoals we er dit seizoen al zo veel hebben behaald, schieten we amper iets op.”

Eerste inkomende transfer

Nadat er aan uitgaande zijde zoals geweten al heel wat bedrijvigheid is geweest, heeft de club met Quentin Van Den Steen een eerste inkomende transfer beet. De 21-jarige centrale verdediger komt over van derdenationaler Tempo Overijse en was daarvoor één jaar actief bij Rupel Boom. Van Den Steen bracht zijn jeugdjaren overigens al door bij SK Londerzeel en is de zoon van gewezen trainer Fred Van Den Steen.

SK Londerzeel: Roef, Daeseleire (88’ Tissier), Van Der Veken, Caignau, Meseure (84’ Vergeylen),Pieyns, Laureys, De Kegel, Manuel (84’ Taqi), Van Den Bogaert, Dellevoet.

U23 KV Mechelen: Annell, Rottiers, Bohets, Portner (23’ Jacobs), Bafdili (86’ Houttequiet), Amuzu, Van Den Eynden, Ceulemans, Dassy, Soelle Soelle (69’ Stanic), Robberechts (69’ Lefrancq).

Doelpunten: 38’ Van Den Eynden (0-1), 40’ Laureys (1-1, pen.), 78’ Bafdili (1-2).

Geel: Daeseleire, Ceulemans, De Kegel.



