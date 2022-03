Glenn Neven twee jaar langer aan de slag bij Lommel SK: “Ik ben blij dat ik hier straks mijn carrière mag afsluiten”

Wielrennen profs Jenno Berckmoes gaat twee keer aan de slag in Frankrijk: “Ik mag rustig leergeld betalen”

Dit weekend werkt Jenno Berckmoes twee koersen af in Frankrijk. Zaterdag start hij in de Classic Loire Atlantique. Vierentwintig uur later volgt dan in Cholet de Pays de la Loire. In beide gevallen gaat het om een 1.1-koers. Voor de prof uit Sint-Lievens-Houtem is het een uitgelezen kans om als neoprof voort ervaring op te doen.

