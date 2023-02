Glenn Neven (Lommel SK): “We gaan naar het Koning Boudewijnstadion om Anderlecht Futures te verslaan”

Knappe transfers

Lommel SK haalde flinke versterking op de laatste dag van de wintermercato binnen met maar liefst vier nieuwe spelers. Op huurbasis komen de Zweedse linksbuiten met Somalische roots Amar Ahmed Fatah (18) over van Troyes en de Belgische polyvalente verdediger Antef Tsoungui (20) van de beloften van het Engelse Brighton & Hove Albion. De Nederlandse linksback Sam De Grand (18) komt over van Jong Genk en tekende een contract tot 2025. Ten slotte volgde laat op de avond nog de handtekening van de Belgische linksachter Rob Nizet (20) die overkomt van het Italiaanse Lecce en een contract tekende tot 2024 met één jaar optie.

Glenn Neven

“We hebben thuis tegen Dender twee punten laten liggen”, blikt kapitein Glenn Neven terug. “De laatste twee wedstrijden zijn tegen rechtstreekse concurrenten. De eerste zes spelen de Promotion Play-offs. Momenteel staan we op een vierde plaats met 31 punten. De spanning is te snijden, want op één punt volgen Anderlecht Futures en Lierse Kempenzonen. Ook Club NXT met 29 punten en Deinze met 27 punten zijn nog in de running. Lierse Kempenzonen en Club NXT hebben nog één wedstrijd minder gespeeld.”

“We mogen niet beginnen te rekenen”, weet Neven, die blij is weer voetballer te zijn, na een langdurige revalidatie. “We gaan naar het Koning Boudewijnstadion om Anderlecht Futures te verslaan.”

Anderlecht Futures

“De teams die nog in aanmerking komen voor de Promotion Play-offs spelen allemaal onder druk”, stelt Neven, die sinds de zomer van 2013 uitkomt voor Lommel SK. “Op de laatste speeldag moet Anderlecht Futures naar Deinze. Paars-wit moet dus ook winnen tegen ons. Ze hebben natuurlijk het thuisvoordeel en zijn de laatste weken sterk op dreef. Wij zullen zeker uit een ander vaatje moeten tappen dan thuis tegen Dender. Wat er fout liep? Dender kwam afgezakt om vooral niet te verliezen en wij hadden moeilijkheden om openingen te forceren in hun laag blok. Het balbezit was grotendeels voor ons, maar we konden te weinig kansen creëren. Het blessureleed speelt ons parten. We hebben daardoor kwaliteit verloren, maar als Lommel in een benarde positie terecht komt, dan springen we altijd recht. De club deed alvast een schitterende zaak met vier nieuwe talenten aan te werven. Ik hoorde van de Lommelse encyclopedie Jean-Paul Vanbuel dat we nog nooit in het Koning Boudewijnstadion konden winnen. Dan zal het vrijdagavond de eerste keer moeten gebeuren.”

Rechtsback

“Mijn eerste twee wedstrijden sinds mijn zware blessure moest ik het team depanneren als rechtsback. Komt door de blessure van Rafik Belghali. Hij is een topper en één van onze beste spelers. Hem vervangen kan ik niet, maar ik doe mijn best. Uiteraard speel ik liever op mijn vertrouwde positie als centrale verdediger, maar coach Steve Bould zag geen ander alternatief. Het is voor mij even aanpassen en zeker een andere manier van verdedigen, maar ik trek mijn plan (lacht). Tegen Anderlecht is Eric Monjonell geschorst. Toch hebben we voldoende kwaliteiten in huis om de drie punten mee naar Lommel te brengen”, besluit de bijna 33-jarige Neven uit Hoeselt.