Glenn Neven (Lommel SK) speelt na zijn zware blessure weer als vanouds: “We kijken uit naar de thuisderby tegen Jong Genk”

“Dit zijn de wedstrijden die de Relegation Play-offs glans geven”, start kapitein Glenn Neven zijn vooruitblik. “Hier kijken de Lommelse supporters naar uit. We weten wat ons te doen staat. Winnen tegen Jong Genk is een must. Ik kijk er ook naar uit. Eindelijk nog eens Lommel tegen Genk. Dit is zeker een match die je als Limburger wil winnen. De boys van coach Hans Somers gaven tegen Standard Luik 16 de zege nog uit handen en zullen tegen ons extra gemotiveerd zijn.”

“Anderzijds, wij staan op de eerste plaats en willen absoluut die Relegation Play-offs winnen”, vervolgt de 33-jarige Neven, die na zijn zware blessure weer speelt als vanouds. “Tegen Dender liep het niet van een leien dakje. De zege was zeker verdiend, want wij waren de enige ploeg die koos voor de aanval. Alleen moeten we zo snel mogelijk onze kansen beter benutten. In de zone van de waarheid is het vaak net niet. Zoals op Sclessin, waar we die nederlaag niet verdienden. Tegen Dender was het onze eerste zege in 2023. Eindelijk, want het woog toch mentaal op de groep. Vooral ook omdat we ons niet konden plaatsen voor de Promotion Play-offs. Dat kwam hard aan voor iedereen binnen de club.”

“Als we nu tegen Jong Genk de drie punten in eigen huis kunnen houden, zijn we hopelijk vertrokken voor een mooie reeks. Er zit veel talent in deze groep. Tijdens de winterstop kwamen enkele jongens de groep versterken. De nieuwkomers doen het aardig en ook de terugkeer van Théo Pierrot in het team is een pluspunt. Hij is nog een ouderwetse ‘6'. Voor mij als centrale verdediger is het een zegen om zo’n kerel voor je te hebben. Hij is altijd daar om die tweede bal op te vangen en als stofzuiger zeer belangrijk voor het evenwicht in het team.”

Troyes

“We speelden dinsdagnamiddag nog een oefenwedstrijd tegen zusterclub Troyes. Een opwarmer voor de Limburgse derby. Een kern van vijftien spelers ging naar Frankrijk. Ik was er niet bij. De andere kernspelers bleven hier trainen in Lommel. Ik vernam dat de jongens met 2-3 hebben gewonnen. Met twee treffers van de transfervrije Mexicaanse spits Hugo Weckmann (18), die vorige maand werd doorgestuurd bij FC Porto. Ook de Franse middenvelder Mohamed Bahlouli (23) stond in de basis. Na een Litouws avontuur zit hij zonder club. Of die testers zullen worden aangeworven? Daar hebben wij als spelers geen weet van”, besluit Neven uit Hoeselt.

