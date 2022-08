Glenn Neven (Lommel SK): “Ondanks vraagtekens toch met vertrouwen naar Dender”

voetbal challenger pro leagueDe voorbereiding is achter de rug. Lommel SK boekte in zijn laatste oefenwedstrijd een overwinning tegen Jong AA Gent. Vrijdagavond start de competitie in de Challenger Pro League met een verplaatsing naar promovendus Dender. De Noord-Limburgers zitten nog met een aantal vraagtekens, maar stappen toch op de bus met het nodige vertrouwen.

“Bij de start van de competitie zitten de meeste ploegen nog met een aantal vraagtekens”, stelt kapitein Glenn Neven. “Een goede voorbereiding is belangrijk, anderzijds het is geen garantie op succes. Hoe onze voorbereiding verliep? Uitstekend, ondanks wisselvallige resultaten. Elk seizoen zoeken enkele jongens andere oorden op. Voor de nieuwkomers vergt het een aanpassing aan de omgeving en vooral de competitie. Het zijn altijd talenten die afzakken naar Lommel SK, maar die jongens hebben geen weet van de harde competitie in 1B.”

Nieuwe staf

“Ook hebben we een volledig nieuwe staf”, vervolgt Neven uit Hoeselt. “Of Steve Bould de Arsenal-legende meevalt? Hij is een fijne, aangename coach. Straalt autoritair uit op natuurlijke wijze en staat op zijn strepen als het nodig is. Toch is het voor hem ook aanpassen aan de competitie. Geef de staf enkele weken de tijd om een beter zicht te krijgen. Over de kwaliteiten van Lommel kan de staf reeds oordelen. We hadden het geluk om een stage in Manchester City te mogen beleven. Een leerrijke, schitterende beleving. Ook voor mij met al mijn ervaring. (lacht) De meeste mensen denken dan meteen aan grote luxe. Echt niet hoor, maar alles is aanwezig om een voetballer optimaal te laten functioneren.”

Versterking

“Of we nog versterking mogen verwachten? Ik denk van wel”, stelt de 32-jarige centrale verdediger. “Er werd in het weekend al de ervaren Alex Granell (34) van Bolivar voor twee seizoenen aangeworven. De Spaanse dynamische middenvelder kan ook uit de voeten als vooruitgeschoven spelmaker. Een mooie transfer, maar in het aanvallend compartiment waar Koki Saito en Arthur Sales ons verlieten zitten we dun gezaaid.”

Dender

“Wat mogen we verwachten in Dender? Een promovendus gaat meestal voort op het elan van afgelopen seizoen. Die jongens willen zich bewijzen en starten met een overwinning. Het zal zeker een zware klus worden. We zitten met een aantal geblesseerden. Hopelijk geraken Jesper Tolinsson, Théo Pierrot, Kolbeinn Thordarson, Enrik Ostrc en Stijn Wuytens speelklaar. Toch stappen we op de bus met het nodige vertrouwen. Er zit nog genoeg kwaliteit in deze selectie om in Denderleeuw een mooi resultaat te kunnen boeken.”

