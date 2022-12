Glenn Neven (Lommel SK): “Ik ben nog lang niet klaar met dit spelletje”

Voetbal Challenger Pro LeagueEen jaarwisseling zorgt altijd voor gemengde gevoelens. Terwijl de ene een eind ziet komen aan een geweldige jaargang, kijkt de andere liefst zo gauw mogelijk uit naar beterschap in de volgende. Zo iemand is ongetwijfeld Glenn Neven (32). De nu al levende Lommel-legende heeft een 2022 vol blessureleed en frustraties achter de rug en hunkert naar de geur van het groene gras in 2023.

“Ik had me echt wel iets anders voorgesteld bij een jubileumjaar.” Begrijpelijke woorden van de man die met recht en reden ‘Mister Lommel SK’ wordt genoemd. Ga maar na: 292 officiële wedstrijden in groen-wit, dubbele Gouden Schoen van de supporters, tomeloze drijvende kracht tussen de lijnen en in de kleedkamer, hoofdrolspeler in tal van crisissen, triomfen en andere Gestelsedijkse drama’s. Klaar voor zijn tiende seizoen in groen-wit, en net toen ging het fout.

Achillespees

“Problemen aan de patellapees hadden er voor gezorgd dat ik sinds begin maart niet meer op het veld had gestaan. Het leed was echter geleden en ik was helemaal klaar om er in mijn tiende seizoen bij Lommel nog eens een ‘lap’ op te geven. Als laatste opstap richting de competitie speelden we begin augustus een oefenwedstrijd tegen Jong AA Gent. Ik kreeg een trap tegen mijn voet, ging nog een kwartiertje door maar voelde dan dat er iets grondig fout zat. Na de nodige scans en onderzoeken kwam het harde verdict: een 4 centimeter grote scheur van de achillespees en veel vraagtekens over het vervolg.”

“Dit soort blessure is er nu net eentje waar men niet echt veel over weet en nadien was onzekerheid dan ook troef. Een ingreep waarbij men een ander stuk pees aan de mijne zou hechten? Of een aantal zogenaamde PRP-inspuitingen? Ik koos voor het laatste, in de hoop op een natuurlijke genezing. Ik kan het echter niemand aanraden, ik heb nooit zo veel pijn gehad. Hoe dan ook, een passend startsein voor een loodzware revalidatie.”

“Je staat dan wel buiten de schijnwerpers van het echte werk, maar eigenlijk is het nog harder knokken. Dokters, kinesisten, oefeningen en nog eens oefeningen. Ik ben zoals bekend iemand die altijd op zoek is naar zijn limieten en laat nu net dat taboe zijn. De medische staf hield me doorlopend in toom, want alleen een geleidelijke aanpak zou renderen. Om gek van te worden. Bovendien kijk ik graag uit naar een streefdoel, een volgende match of een datum. Precies dat was wat ontbrak, met bovenop de vraag of alles sowieso wel goed zou komen. Heel vervelend ook als heel wat mensen me met de beste bedoelingen vragen stelden naar een datum van heroptreden terwijl ik het ook niet wist.”

Passie

Dit is echter verleden tijd. Terwijl de Lommelse kapitein succesvol zijn trainerscursus UEFA A (ploegen tot en met het tweede niveau) kon afronden, sloot hij enkele dagen geleden weer aan bij de groepstrainingen. Om vanaf 8 januari en de oefenpot tegen het Duitse Aken opnieuw zijn opwachting te maken in de groen-witte defensie.

Om niet meer terug te kijken op het rampjaar dat 2022 was? “Ja en nee. Natuurlijk ben ik blij dat er een eind komt aan die vervelende tijden, maar er was meer. Ik had alle tijd om na te denken en de slotsom is dat ik meer dan ooit besef hoe bevoorrecht ik ben om deze mooie sport te mogen beoefenen. Ik ben zo blij als een kind dat ik weer mijn passie mag beleven tussen de lijnen, liefst samen met al die fijne mensen die me steunen vanaf de tribunes. Dat trainersdiploma biedt me een mogelijke optie voor nadien, maar eerst hoop ik nog een aantal mooie jaren als speler mee te maken. Wat nadien volgt is nog niet duidelijk, maar één ding staat vast: ik ben nog lang niet klaar met dit spelletje.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL