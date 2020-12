Glenn Neven (Lommel SK): “Geen voetbalpassie zonder supporters”

Luttele dagen na de overtuigende zege tegen RWDM kijken Glenn Neven (30) en zijn maatjes bij Lommel SK al weer uit naar een volgende opdracht in het Westelse Kuipke. Op naar wederom een Lommels feestje? De Zuid-Limburger weet voor één keer niet of hij ja of nee moet zeggen.

Te eenvoudige prijsvraag voor de Lommelsupporter: welke speler is aan zijn achtste seizoen in groen-wit bezig, stond meer dan 250 keer tussen de Lommelse lijnen en geldt als de onbetwiste publiekslieveling? En toch blijkt Glenn Neven elk weekend weer de man die knokt alsof hij nog alles te bewijzen heeft. Zelfs heel verrassend in de gedaante van rechtsachter zoals afgelopen weekend.

“Ik doe er alles aan om mijn steentje bij te dragen en had in het verleden wel eens op de flank gespeeld. Niet evident en ik kan je vertellen dat ik heb afgezien. Onze speelwijze vergt het uiterste van iedereen en ook deze hoog en druk zettende verdediger kon achter zijn rug geen opendeur houden. Zo hoort dat in ons vernieuwde concept.”

Zegt de man die naam verwierf als ultieme verdediger van underdog Lommel.

“Daar zeg je zo iets. Met Lommel waren we het gewoon om onder druk en in de achterhoede van het klassement te knokken voor elk puntje. We hebben dat goed gedaan, maar tegenwoordig stap je met een heel ander hoofd het veld op. Wij gaan voor balbezit, voorwaartse druk en neuzen die naar voren zijn gericht. Als verdediger zie je dan ook de twee zijden van de medaille. Wij nemen defensieve risico’s en kunnen dus rekenen op meer tegengoals, maar anderzijds is er nu veel meer mogelijk aan de overkant. Niet dat we elke week vanzelfsprekend zo’n knappe prestatie kunnen leveren als tegen RWDM, maar eigenlijk gaan we er van uit dat we altijd winnen. En zeg nu zelf, bekijk de wedstrijd van afgelopen weekend met nul tegengoals, vier aan de overkant en het nodige spektakel? Daar kiest toch elke voetballiefhebber voor?”

Tenslotte, welke zijn de doelstellingen nu eigenlijk voor dit seizoen?

“We zijn er in augustus aan begonnen zonder welke dan ook. We beleefden de overgang naar het ‘nieuwe’ Lommel, nogal wat jongens bereikten heel laattijdig de Gestelsedijk en tussen de lijnen stond er zoals gezegd heel wat te gebeuren. Zo veel mogelijk winnen, lijkt me dus een evidente opgave in dit overgangsjaar, al heb ik mijn persoonlijk doelwit.”

Hou je vooral niet in…

“Mijn streefdoel is de dag dat we onze supporters weer mogen begroeten aan de Gestelsedijk. Zij zijn het hart van en de passie voor onze sport. Als het slecht gaat, sleuren ze er ons door met hun positieve energie en andersom bouwen we samen een feestje. Neem nu afgelopen zondag: we wonnen behoorlijk riant een knappe wedstrijd, gaven elkaar een ‘high five’ en letterlijk een halve minuut later ging gewoon de voorbereiding op een volgende klus weer van start. Schrijf dus op: geen echte voetbalpassie zonder onze supporters!”

Westerlo - Lommel SK, op zondag 6 december om 16 uur.