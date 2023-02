Glenn Neven en Lommel SK ontvangen Lierse Kempenzonen: “Geen twijfel, dit is de match van het jaar”

Lotto Volley League Martijn Colson (Caruur Gent): “Zelfs als achtste ploeg maak je kans om een Europees ticket te bemachti­gen”

Caruur Gent is na de overwinning tegen Lindemans Aalst zeker van deelname aan de play-offs. Het duel tegen Aalst leverde een boeiend spektakel op met wisselende kansen. Drie sets werden met een minimale kloof afgesloten, in de twee andere sets was het verschil slechts drie punten. De spanningsgraad lag hoog, want de inzet was groot en de belangen waren aanzienlijk.

6 februari