Glenn Neven en Lommel SK kunnen kloof slaan: “Klaar voor topper thuis tegen Deinze”

Coach Yves Beckers (Schoonbeek-Be­verst) na het behoud: “Dit seizoen heb ik als coach grote stappen gezet”

Als Yves Beckers aan het einde van dit seizoen bij Schoonbeek-Beverst voor de laatste keer het licht in zijn kleedkamer uitdrukt, zal dat allicht niet zonder emoties zijn. Zeven seizoenen lang was hij bij groenwit coach. Een periode met twee promoties opleverde, maar dit seizoen met de redding als meest memorabele feit. “Van bij de seizoenstart was duidelijk dat wij met het behoud slechts één objectief hadden. Wij hebben ons daar dan ook gelijk op ingesteld en aangetoond dat je uitgaande van je eigen kwaliteiten en tekortkomingen, toch een bepaald doel kan nastreven. Laat me zeggen, dat ik in dit ene seizoen als coach enorme stappen heb gezet”, aldus de 41-jarige Lanakenaar.