Glenn Gevers (Hubo Handbal) na vlotte zege tegen Red-Rag Tachos: “Lijn doorgetrokken uit de voorbereiding”

De Bene-League in het handbal is dit weekend gestart. Het was uitkijken naar onze drie Limburgse clubs. Sezoens Bocholt won nipt (26-27) bij Kras Volendam. Sporting Pelt moest op bezoek bij kampioen Lions en boekte na een ware thriller een knap (33-33) gelijkspel. Voor de nieuwe fusieclub Hubo Handbal waren de zenuwen hoog gespannen. De eerste competitiewedstrijd uit de clubgeschiedenis mocht niet de mist ingaan. Hubo Handbal speelde een spetterende partij en verpulverde promovendus Red-Rag Tachos met een 43-20 monsterscore.

De Nederlandse T1 Peter Portengen liet iedereen opdraven. De getalenteerde Glenn Gevers kon ook zijn steentje bijdragen met sterk werk in defense en drie doelpunten.

“We hebben de lijn doorgetrokken uit de voorbereiding”, stelde de 26-jarige Gevers vlak na de wedstrijd. “De samensmelting tussen HC Tongeren en Initia Hasselt is vlot verlopen. Het is een mix van ervaren spelers en jonge talenten. Vanavond moesten we het nog doen zonder Rob Heeren en Yme Bertels.”

“De eerste twee minuten kon Red-Rag Tachos uit Waalwijk ons nog verrassen”, vervolgt de cirkelspeler. “Daarna namen we het heft in handen en bij de rust (20-8) was de partij reeds gespeeld. Of de Nederlandse promovendus niet echt een waardemeter was? Tja, ze kwamen inderdaad zwak over, maar we toonden ook geen zwakheden in ons spel. Vaak zie je dat teams een flinke kloof kunnen slaan en dan de teugels lossen. Dat was bij ons niet het geval. Komt ook door de aanpak van onze trainer Portengen. Hij wil geen concentratieverlies en vraagt altijd om vol te blijven doorgaan. Het publiek kreeg waar voor zijn geld, want ook na de rust lieten we het gaspedaal niet los. Uiteindelijk werd het een ruime overwinning. Een mooie start voor de nieuwe fusieclub.”

Ambitie

“Wat onze ambities zijn? Terug de aansluiting krijgen met de topteams. Ik zeg niet dat we kampioen gaan spelen hé. Toch hebben we veel kwaliteit in het team en moeten we trachten mee te doen om in de Final4 te geraken. Zeker niet evident. Het komt er nu op aan om de lijn te blijven doortrekken. Iedereen is supergemotiveerd. Bij een fusie komen er altijd veel vragen. Het is aan ons om daar positief op te reageren. We speelden nu in een sfeervolle Alverberg. Volgende week wacht de verplaatsing naar Herpertz Bevo. De week nadien spelen we thuis, maar dan in de Sportoase Eburons Dome te Tongeren tegen Atomix. Een goede start is goud waard”, besluit Gevers uit Hasselt.