Glenn Gevers en Hubo Handbal verliezen op slotdag in de BENE-League van Sporting Pelt: “Sporting Pelt was duidelijk te sterk en speelt verdiend de halve finales van de Final Four tegen Sezoens Bocholt”

“Tja de pers begint al onmiddellijk te praten over transfernieuws. Was de wedstrijd dan zo slecht?”, stelde de 26-jarige Glenn Gevers, die vier keer raak trof en een knappe partij liet optekenen. “Ik zal beginnen met mijn analyse over de wedstrijd. Het is inderdaad zo dat enkel de Belgische play-offs overschieten om ons seizoen kleur te geven. In de halve finales van de beker van België hebben we flink weerwerk geboden aan Sezoens Bocholt, maar de Damburgers zijn net als Sporting Pelt momenteel te hoog gegrepen voor ons. Dat is vanavond andermaal gebleken. Pelt was veel agressiever en die ploeg staat op alle vlakken veel verder dan ons. Na twintig minuten was de buit voor Pelt reeds binnen. Is dat een schande? Neen toch. Dit is het eerste jaar van Hubo Handbal. Het is altijd zoeken naar de juiste weg, na een fusie en zeker tussen twee grootheden uit het handbal verleden.”