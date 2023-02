Glenn Geeraerts (FCE Meetjesland): “Weer licht aan het einde van de tunnel”

“Net voor Nieuwjaar heb ik gezegd dat we ons rechtstreeks kunnen redden als we de zespuntenwedstrijden tot een goed einde brengen en links of rechts nog iets sprokkelen. Het eerste luikje zijn we goed aan het afvinken. Zowel tegen Bellem, Sleidinge als tegen Ursel hielden we de puntjes aan de Zandvleuge. We hadden evenwel ook in andere wedstrijden ook iets moeten sprokkelen. In Knesselare lieten we op een cruciaal moment een strafschop onbenut en zat puntengewin er ook in.”

“De kloof met Ursel en Bellem is nu acht punten en ik maak me sterk dat zij die kloof niet meer dicht krijgen. Zelf kijken we naar boven en houden we ploegen als VSV Gent en Sleidinge in het vizier. De barrageplaats ontlopen zit er zeker in. Ja, er is weer licht aan het einde van de tunnel.”

Muur

Geeraerts gaf toe dat zijn ploeg meer dan de handen vol had aan Ursel. De overwinning vond hij dan weer wel verdiend. “In de eerste helft zat het behoorlijk op slot. Wij hadden via Milan Verhoeven de beste kans. Die zag zijn doelpoging op de paal stranden. Tien minuten voor de rust scoorde Ursel dan via een vrije trap. Doelman Mathieu Boelens moest toegeven dat de muur niet goed stond opgesteld. Gelukkig was een individuele actie van Mo Rushiti ook de inleiding om een doelpunt van hem. Geen man overboord dus bij de rust.”

Voetveeg

Na de rust haalde Meetjesland zijn slag thuis. In het wedstrijdslot had Mathieu Boelens zijn verdiensten bij de winst. “We zijn heel gretig gestart na de rust en via Mo Rushiti en Milan Verhoeven liepen we uit naar 3-1. Maar Ursel bleef in zijn kansen geloven. Ook al omdat we de kans op de 4-1 onbenut lieten. De aansluitingstreffer kwam op het bord en ook bij een 3-2-stand lieten we na om de wedstrijd dood te maken. Ei zo na pakte Ursel nog een punt. Drie keer in dezelfde fase hield Boelens ons overeind. Eerst met een voetveeg, nadien met twee geweldige reflexen. Hij speelde dus wel zijn rol in het verhaal.”

Toekomst

Er lijkt opnieuw een toekomst voor FCE Meetjesland. Geeraerts hoopt dat de club recht kan veren. “We hebben lang in onzekerheid geleefd over de toekomst van de club, maar de werkgroep rond Jan Wulffaert maakt echt wel werk van Meetjesland 2.0. Het zou leuk zijn mocht dat Meetjesland 2.0 in tweede provinciale kan starten. Een stad als Eeklo moet trouwens de ambitie hebben om in eerste provinciale te spelen. Ik heb begrepen dat dit op halflange termijn het doel is.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal