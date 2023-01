Glenn Geeraerts (FCE Meetjesland) voor duel tegen FC Sleidinge: “Moeilijk gaat ook”

“Ja, ik maak na drie speeldagen ook de balans op en dan blijven mijn jongens en ik op 0 op 9 steken. Die wedstrijden deden me ook beter zicht krijgen op de kwaliteiten van deze spelersgroep. En niet alleen dit, maar ook op de ‘drive’ die er is en dan bekijk ik het toch wat met gemengde gevoelens. Ik gaf de jongens een open uitnodiging om wat extra te trainen en ik had daar toch meer respons van verwacht. We hebben ook de winterstop gebruikt om twee oefenwedstrijden te spelen en ook hier valt het wat tegen. Van een 6-3-nederlaag in Sint-Kruis-Winkel werd ik niet vrolijker, net zo min als van een 4-6-nederlaag tegen de beloften van KVV Zelzate. De constante is dat we heel moeilijk doelpunten slikken. Dat was bij mijn voorganger zo en dat blijft een punt om aan te werken. En toch ben ik ervan overtuigd dat we op geregelde basis punten kunnen pakken bij dit Meetjesland. In Knesselare hadden we dat moeten doen. Bij een 1-1-stand trappen we een strafschop tegen de paal en met elf tegen tien slikten we dan ook nog een doelpunt. Maar met ‘als’ en ‘indien’ redden we het niet. Of ik denk dat we de degradatie niet kunnen afwenden? Neen, moeilijk gaat ook, desnoods is het via de barrageduels.”