Glenn D’Huyvetter (Lille United): “Elke speler wil een promotie op zijn palmares”

voetbal derde nationale BIn de eindronde voor bijkomende stijgers in derde nationale is Lille United zondagnamiddag om 15 uur gastheer voor reeksgenoot Diest. Het zal dan twee maanden geleden zijn dat beide ploegen mekaar in competitieverband voor de laatst keer ontmoet hebben. In de Lilse spelersgroep is de honger om de tweede promotie op rij af te dwingen groot.

Het was op zaterdag 5 maart dat Lille in competitieverband met 2-0 won van Diest. Meteen de tweede van een reeks van negen wedstrijden zonder nederlaag. “Met de loting op zich mogen we heel tevreden zijn”, zegt Glenn D’Huyvetter. “Diest is een traditieclub die over een grote aanhang beschikt. Op sportief vlak denk ik dat we weinig conclusies mogen trekken uit de twee competitieduels. Die leverden ons een vier op zes op. Maar de eindronde is een heel ander verhaal.”

Ambitieus

In de spelersgroep is de ambitie om door te stoten bijzonder groot. Moest Lille de deur naar tweede amateurklasse kunnen openen, zou het de tweede promotie op rij zijn. Al is die eerste overgang, omwille van corona, intussen enkele jaren geleden. “In de aanloop naar zo’n eindronde wordt er veel gezegd en gespeculeerd”, stelt de flankspeler. “In onze groep willen we er alleszins voor gaan. Anderzijds moet je rekening houden met een tegenstander en de wetenschap dat het zondagavond een ander verhaal kan zijn. Dat is de wet van de sport. Diest beschikt over een sterk geheel. Ook daar leeft de ambitie van tweede nationale. Omwille van corona hebben we de overgang van eerste provinciale naar derde amateurklasse vanop afstand moeten meemaken. Een promotie staat nog altijd heel mooi op het palmares van elke sportman.”

Afwezigen

Doelman Jelte Schrauwen, die bezig is met een opleiding aan de politieschool, zal er niet bij zijn. Hij werd vorige week reeds uitstekend vervangen door Tom Wagemans. Aanvoerder Stig Cools neemt op zijn beurt zijn plaats in de defensie opnieuw in. Olivier Schops, die een operatie aan de achillespees onderging, is out. Achter de naam van Steven Van de Vreede staat een vraagteken.

Indien de stand na 90 minuten gelijk is volgen er verlengingen en eventueel strafschoppen.

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B