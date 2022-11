Glenn D’Huyvetter en Lille geven zege in extremis prijs: “We verloren in Bocholt twee punten”

In tweede nationale B heeft Lille United zaterdagavond de kans laten liggen om zijn vijfde overwinning van het seizoen in te schrijven. Op het veld van Bocholt leidde de Kempische fusieclub halfweg met 0-2. Diep in blessuretijd veegden de Limburgers de achterstand nog weg.

Als nieuwkomer is Lille United aan een heel regelmatig seizoen bezig. Het had zichzelf zaterdagavond nog wat meer comfort kunnen geven. Bijna gans de partij stond het team van trainer Kris De Backer aan de leiding. Maar Bocholt greep in extremis met succes naar de ultieme strohalm.

“Heel jammer”, geeft Glenn D’Huyvetter toe. “Vooral omdat we na een sterke eerste helft met een terechte 0-2 voorsprong aan de rust begonnen. Alles leek onder controle. In de tweede periode begonnen we plots de voeling over de wedstrijd te verliezen. We konden er nog met moeite uitkomen. Uiteindelijk hebben we kansen laten liggen om een comfortabele positie bij mekaar te voetballen. Vooraf hadden we voor dit resultaat willen tekenen. Na de partij kunnen we alleen maar spreken over twee verloren punten.”

Basisplaats

Brasschatenaar Glenn D’Huyvetter is al verschillende jaren een vaste waarde in de Lilse defensie. In afwezigheid van Stig Cools droeg hij de voorbije weken de aanvoerdersband. Al was een terugkeer in de basis, na een blessure, niet vanzelfsprekend.

“In de laatste week van de voorbereiding ben ik uitgevallen met een spierscheur in de hamstring. Daardoor zat ik een zestal weken aan de kant. Vermits de groep erg goede resultaten boekte, was het niet zo simpel om mijn plaats weer in te nemen. Door het uitvallen van Stig Cools kreeg ik mijn kans. Lille beschikt niet over de grootste kern, maar de balans van de groep is perfect. Als Stig opnieuw fit is wordt het afwachten wat de trainer zal beslissen.”

Belangrijk

De partij tegen Bocholt was voor Lille de eerste van twee wedstrijden tegen ploegen die in de buik van het klassement staan. “Twee duels waarvan we het belang erg goed kenden. Zaterdagavond komt City Pirates op bezoek. Dan is het belangrijk om, met wat vertraging, die vijfde zege binnen te halen. En op die manier ons klassement nog wat meer kleur te geven.”