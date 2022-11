Glenn Debruyne keert na twee jaar terug in het peloton: “Toeristenkoers heeft me aan het denken gezet”

Het is toch wel een verrassend nieuwtje: Glenn Debruyne keert terug in het peloton bij de elites zonder contract! Als jeugdrenner deed hij het prima. Nadien kreeg hij als belofte de kans om te proeven van het continentale niveau. De laatste stap naar de profs zetten lukte echter net niet. De voorbije twee jaar had Debruyne – met behoorlijk succes – zijn focus verlegd naar de atletiekwereld. “Ik richtte me inderdaad op het lopen. Op de tien kilometer zette ik tijden neer onder de vijfendertig minuten. In de helft van de stratenlopen waaraan ik deelnam, stond ik met die tijd op het podium. Winnen lukte echter nooit. Vorige zomer raakte ik geblesseerd. Tijdens het herstel nam ik op stevig aandringen van mijn vriendin en de schoonfamilie (lacht) deel aan een toeristenkoers. Die toeristenkoers heeft me aan het denken gezet. Het ging veel beter dan verwacht en plots kreeg ik meerdere berichtjes met de vraag of ik terugkwam in het peloton. Voordien was er regelmatig ook wel eens een ploegleider geweest die informeerde of ik geen zin had in een comeback.”