Glenn De Jonge (KAC Betekom): “We moeten onze momenten ook op defensief vlak grijpen”

“Dat de drie punten welkom zijn is een understatement”, opent de Betekomse goalie. “Makkelijk gaat dat ook dit weekend weer niet worden. Tegen Sint-Lenaarts hebben we het altijd lastig en de laatste weken hebben zij ook terug de nodige punten gepakt waardoor zij nu boven ons staan in de rangschikking. Er staat dus voor beide ploegen heel wat op het spel maar voor ons nog net iets meer. Al kan je per weekend nooit meer dan drie punten winnen.”

“Een pasklare reden waarom het de laatste weken moeilijker loopt bij ons, heb ik niet meteen. Ballen die voor Nieuwjaar paal binnen gingen, gaan nu paal buiten. En dat vaak op cruciale momenten. En zo glijd je natuurlijk af in de stand.”

“Het is een feit dat we de laatste weken ook veel goals slikken hoewel we op zich niet zoveel kansen weggeven”, gaat De Jonge voort. “De momenten die we in aanvallend opzicht wel nog grijpen, grijpen we op defensief vlak niet of te weinig. Onze doelpunten maken we nog, zeker in eigen huis. Alleen krijgen we er ook te veel tegen. Waardoor de laatste twee thuismatchen bijvoorbeeld perfect een zes op zes hadden kunnen en ook wel moeten opleveren, maar nu niks opleverde. En dan stonden we niet elfde, maar zesde. Zo snel kan het gaan.”

Frustrerend

Zelf kwam de 31-jarige De Jonge in de derby tegen Diest enkele weken terug weer onder de lat te staan door het uitvallen van doelman Brent Thuys in die match. Een comeback na een vervelende blessure: “Twee weken voor de start van de competitie scheurde ik mijn triceps op training. Voor een doelman heel erg belangrijke spieren natuurlijk. Na Nieuwjaar ben ik dan stilaan weer fit geraakt, maar dan had ik wel al meer dan de heenronde gemist. In tussentijd heeft mijn vervanger Brent Thuys het heel erg goed gedaan. Toen ik stilaan terug speelklaar geraakte, vond ik het dan ook niet meer dan logisch dat hij mocht blijven staan. Hoe frustrerend dat voor mij ook was. Ik heb een goede verstandhouding met Brent en ik gun het hem van harte. Alleen is het voor hem jammer dat hij nu geblesseerd is.”

Averbode-Okselaar

“Na vijf jaar Betekom maak ik volgend seizoen de overstap naar tweedeprovincialer Averbode-Okselaar. Mede door de geboorte van mijn dochtertje was ik op zoek naar een uitdaging op een iets lager niveau waar er een keer minder getraind moest worden, maar waar er ook ambitie was. In mijn jeugdjaren was ik overigens nog actief bij het toenmalige Okselaar dus helemaal vreemd is de club mij niet. Ik kijk er heel hard naar uit, maar eerst wil ik er de komende vier weken nog alles aan doen om in schoonheid afscheid te nemen van Betekom. Want anders zou dat echt wel een domper zijn op vijf mooie jaren.”

