Glenn De Gryse (Eendracht Wervik): “We moeten meer bij de pinken zijn”

“Een reeks hoger worden individuele fouten direct afgestraft’, stelt De Gryse. “Het gaat bovendien sneller. De tegenstanders zijn ook kwalitatief beter dan vorig seizoen in eerste provinciale. In de eerste drie wedstrijden kregen we telkens een penalty tegen. Natuurlijk is het dat alleen niet. In derde amateur is het niet meer zo gemakkelijk om een achterstand om te buigen. Wat ons zondag in Grotenberge gelukkig wel lukte (van 2-0 naar 2-2, red.). We moeten in de eerste plaats allemaal naar onszelf kijken. Met deze spelersgroep zouden we niet mogen in de problemen komen. We kennen wel tegenslag door enkele blessures.”