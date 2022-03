Glenn Collier en Red Vic klaar voor burenstrijd: “Geen schrik van Soba, maar toch voorzichtig”

Red Vic is de ploeg van Wilrijk, Soba die van Hoboken. Toch hebben beide rivalen niet veel met elkaar gemeen. In het klassement heeft Red Vic een paar overwinningen meer op zak. Soba heeft er negen, Wilrijk telt elf zeges. De hoogdagen van Soba liggen al lang achter de rug. De club moet jaar na jaar bikkelen om de eindjes aan elkaar te knopen. In Wilrijk worstelt men minder met kopzorgen. Het ledenaantal groeit gestaag (samenwerking met Elite Academy) en sportief liggen de ambities een stuk hoger. “Kunnen we promoveren, dan zal het bestuur ons niet tegenhouden. We mogen naar eerste landelijke”, zegt Glenn Collier duidelijk. “Op de titel hoeven we niet meer te rekenen. Guco steek er met kop en schouders bovenuit, Lier inhalen is dan ook onmogelijk. Momenteel staan we op een gedeelde tweede plaats. Wie weet levert dit ook iets op. Bijkomende stijgers zijn altijd mogelijk weten we uit verleden.”