Glenn Claes pas na Nieuwjaar weer in actie voor RWDM: “Gezin heeft nu voorrang, maar ik supporter voor de ploegmaten”

Niemand binnen de club die het Glenn Claes kwalijk neemt dat hij deze dagen alle aandacht schenkt aan zijn gezin. Bij zijn zoontje werd een week geleden een tumor verwijderd en stond zijn vriendin een stukje lever af om hem te redden.

“De voorbije week heb ik meer in het ziekenhuis vertoefd dan elders”, vertelt Claes. “Dat is het minste wat ik kan doen voor mijn gezin. En hoewel de operaties goed zijn verlopen, zal ik dit regime nog een poosje moeten aanhouden. Daarom is er nu nauwelijks tijd voor het voetbal. De voorbije week ben ik niet op de club geweest om te trainen. Gelukkig is er veel begrip van mijn werkgever. Ik krijg enorm veel steunbetuigingen uit alle geledingen van de club. Ook van de supporters, die geweldig zijn. En dat doet toch wel heel veel plezier.”

Hoewel hij vorige zondag niet mee was afgereisd naar Luik, heeft Claes de wedstrijd op Seraing wel gevolgd.

“Via de iPad. Mijn zoontje keek mee, ook al viel hij regelmatig in slaap. Het nieuwe systeem van de nieuwe trainer Euvrard heeft alvast meteen resultaat opgeleverd. Ons compact spel zorgde ervoor dat de tegenstander ons veel moeilijker kon destabiliseren. Seraing had duidelijk het meeste balbezit, maar wat ben je ermee als je nauwelijks kansen kan afdwingen. Indien we iets efficiënter met onze kansen waren omgesprongen, dan had het na een uur 0-3 kunnen gestaan hebben. In plaats daarvan hebben we het laatste halfuur nog wat bibbergeld betaald. Maar door een goede spirit en grote vechtlust hebben we stand gehouden. Knap gedaan van de jongens.”

Match op IPad

Door de 0-1 op Seraing kan RWDM op de laatste speeldag van dit jaar de basis leggen van een verlengd verblijf in 1B. Winnen tegen Lierse is dan wel een must. “Als we de volle buit pakken tegen Lierse, pakken we op onze concurrent twaalf punten voorsprong. Met nog dertien matchen te gaan, is dat niet niks. Laat ons vooral bescheiden blijven en de voetjes op de grond houden. Lierse Kempenzonen is misschien een gewond dier, maar dat kan wel eens supergevaarlijk uit de hoek komen.”

“Ik hoop na Nieuwjaar mijn plaats te heroveren in de ploeg. Hopelijk behoort de moeilijkste periode voor ons gezin tegen dan tot het verleden. En ja hoor, zaterdagavond zal ik via de iPad de match volgen en duimen voor de maats.”

