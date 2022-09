Glenn Bouwmeester zit na twee speeldagen aan tien goals voor Kalfort Puursica: “Ook bij forfaitscore hongerig blijven”

“Maar daarvoor geef ik graag ook krediet aan de rest van de ploeg”, zegt de 35-jarige aanvaller. “Als zij me niet bedienen, kan ik niet scoren. Of we zo’n vlotte start hadden verwacht? We hadden die B-teams gescout tijdens de voorbereiding en toen bleek wel dat zij niet over dezelfde kwaliteiten beschikken dan wij. Máár dat maakte hen misschien ook wel gevaarlijk op een bepaalde manier. Net daarom hebben we er ook op gehamerd hen niet te onderschatten. Je wil niet de ploeg zijn die hen de kans geeft om vertrouwen te tanken.”

Doorduwen

“We moesten scherp zijn en blijven. Daarom stond ik er ook op dat we doorduwden, ook al stond er al een ruime voorsprong op het scorebord. Het is niet omdat het 5-0 staat, dat je al tevreden moet zijn en achteruit kan leunen. Het is belangrijk om ook bij zo’n voorsprong geconcentreerd en hongerig te blijven. Ik ben blij dat alle spelers in dat opzicht op eenzelfde lijn zitten. Want het zal er niet gemakkelijker op worden. Onze tegenstanders hebben deze cijfers ook gezien en zullen al sneller kiezen voor een laag blok. Aan ons om dat dan te ontwrichten, maar ook daar hebben we de kwaliteiten voor.”

“Of we ons pas na Tisselt B komend weekend moeten opmaken voor het echte werk met de derby’s tegen Hingene, Blaasveld en Heindonk? Ik reken Tisselt daar ook al bij hoor. Ze hebben een goed ploegske, waar ook wat ex-spelers van ons rondlopen. Zij zullen extra gebrand zijn op een goede prestatie.”

Promotie

Rest nog de vraag of deze goede start het verschil zal maken in de eindafrekening? Vorig seizoen moest Puursica een heel seizoen achtervolgen en liep het in extremis nog de promotie mis in de laatste wedstrijd van de eindronde. “Vorig seizoen wonnen we vrijwel alles, behalve van onze rechtstreekse concurrenten”, nuanceert Bouwmeester. “In die duels hebben we het uit handen gegeven. Het is de bedoeling om dit seizoen beter te doen en dan moeten we dicht bij ons doel zijn. Iedereen beseft dat.”

Stoppen

“Of ik dan vijftig keer zal scoren? (lacht) Aan dit tempo zou je dat denken, maar zoals gezegd ben ik daarvoor afhankelijk van mijn ploegmaats en een aanvaller kent ook al wel eens een mindere periode. Afgelopen weekend scoorde ik zeven keer en tegen Mariekerke-Branst ‘maar’ drie keer, hoewel dat er ook veel meer konden zijn. Maar ik geniet er nog van en eens te meer omdat de kans heel groot dat is eind dit seizoen mijn schoenen definitief aan de haak hang.”

