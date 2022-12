Glenn Bouwmeester scoorde dit seizoen al 52 (!) keer voor Kalfort Puursica dat doorstoot naar halve finales beker van Antwerpen: “We zijn op recordjacht”

Vierdeprovincialer Kalfort Puursica wipte woensdag het een reeks hoger geklasseerde Wijnegem uit de beker van Antwerpen (2-3) en kwalificeerde zich zo voor de halve finale. De onvermijdelijke Glenn Bouwmeester scoorde twee keer en bracht zijn doelpuntentotaal in officiële wedstrijden dit seizoen zo op een duizelingwekkende 52 stuks, alstublieft. Met 38 competitiegoals, 2 in de beker van België en nog eens 12 in de beker van Antwerpen sluit Bouwmeester met Puursica, nog met een perfect rapport in de competitie van 42 op 42, de eerste helft van een uniek seizoen af.

“En dat allemaal dankzij onze hechte groep“, zegt de 35-jarige aanvaller. “Het is niet toevallig dat we er in slagen om ook hoger gerangschikte teams te kloppen. In de vorige ronde schakelden we ook al tweede provincialer Zandhoven uit. Toen werd in eerste instantie verwezen naar het feit dat zij niet met hun sterkste elftal tussen de lijnen kwamen. Wel, bij ons ontbraken ook een vijftal jongens uit het type elftal.”

Criticasters

“Wij beschikken over een heel kwalitatieve en complementaire kern waar iedereen zich schikt naar zijn rol van het moment. De jongens die nu naast de ploeg vallen, zijn natuurlijk ontgoocheld, maar telkens ze op het veld komen, bewijzen ze dat de groep op hen kan rekenen. Nooit wordt er gezeurd. Als je dan zoals tegen Wijnegem twee keer van een achterstand kan terugkomen en wint in het slot, dan voelt dat fantastisch. Het is onze manier om de criticasters die roepen dat we in de competitie in een zwakke reeks spelen, de mond te snoeren. Momenten als deze zijn de kers op de taart en daar genieten we dubbel zo hard van.”

“Of we de beker van Antwerpen willen winnen? (lacht) We komen altijd op het veld om te winnen, maar met Berg en Dal als volgende opponent wordt dat héél moeilijk. Zij doen niet voor niets mee voor promotie in eerste provinciale. Al weet je in voetbal nooit. Maar wij gaan ook al blij zijn als we er een mooie wedstrijd van kunnen maken. Het is voor ons een mooie gelegenheid om de club in de kijker te zetten en op onze manier iets terug te doen voor alle inspanningen die worden geleverd.”

Tweeluik tegen Reet

Straffe prestaties in de beker van Antwerpen en ook in de competitie gaat het Puursica voor de wind, want de troepen van Patrick Schoeters staan nog met een perfect rapport bovenaan. Aan de achtervolgers om die flow te doorbreken dus en in dat opzicht staat er na de winterstop, op zaterdag 7 januari, meteen een topper geprogrammeerd tegen eerste achtervolger Reet. Beide ploegen treffen elkaar begin februari zelfs al een tweede keer en dus ligt de titelstrijd mogelijk al snel in een beslissende plooi.

“Voor deze wedstrijden doen we het”, aldus Bouwmeester. “We zijn op recordjacht, maar eigenlijk telt alleen de promotie naar derde provinciale dit seizoen. Vanaf januari spelen we ook op zaterdagavond in ons fantastische nieuwe complex en dat doet de honger alleen maar toenemen. We zijn inderdaad aan een indrukwekkend seizoen bezig, maar er is niemand die er de kantjes af loopt. We behandelen al onze tegenstanders met respect en bereiden elk duel voor als een topper. Elke training opnieuw staat iedereen op scherp en dat is nodig om wekelijks te bevestigen. We scoren veel en vlot, maar tegelijkertijd slikken we ook heel weinig goals (7 stuks red.). Als het lukt om de nul te houden, is het werk eigenlijk al voor de helft klaar en wordt het makkelijker om vooraan het verschil te maken.”

In de familie

En dat deed Bouwmeester dus al 52 keer dit seizoen, een waanzinnig cijfer. “Ik kan je bevestigen dat ik dit nog nooit eerder meemaakte”, lacht hij. “Het is onwaarschijnlijk, maar ik ben niet de man die gefocust is op het maken van doelpunten. Als ik alleen op de doelman af ga en er is een ploegmaat mee die beter gepositioneerd staat, zal ik de bal altijd afgeven. Het ploegbelang primeert en ook na al die goals blijf ik met de voeten op de grond. Daar kom je als voetballer het verst mee.”

Broer Melvin

Opvallend wel. Doelpunten maken zit in de familie, want ook broer Melvin is goed bij schot voor Puursica. De ruim vier jaar oudere Bouwmeester, hij wordt 40 eind februari, scoorde 18 keer in competitieverband en 7 keer in beide bekercompetities, goed voor 25 goals halfweg het seizoen. En om de statistieken te vervolledigen: samen waren de Bouwmeesters goed voor 56 van de 88 competitiegoals van Puursica tot dusver. Voer voor discussie tijdens het kerstdiner?

“Er worden al wel eens steekjes over en weer uitgedeeld”, lacht Glenn Bouwmeester. “Zo is het volgens Melvin logisch dat ik meer scoor aangezien ik als diepste spits speel en hij niet. Ach, ik heb het grootste respect voor mijn broer. Wat hij nu nog allemaal presteert op zijn bijna-veertigste... (blaast) Ik zie het mezelf niet meer doen op die leeftijd. (lacht) We zijn nu ook vooral dankbaar dat we blessurevrij zijn en dat laat ons toe om te genieten van elk moment. Het kan snel keren.”