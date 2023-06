Glen Van Nuffelen koos voor Rwanda, maar kwam in Servië uit: “Een tegenslag kan toch nog goed uitdraaien”

Wielrennen juniores Jarno Widar nu ook de beste in de Alpenklas­sie­ker: “Mijn mooiste overwin­ning”

Jarno Widar blijft de overwinningen aan elkaar rijgen. Twee weken na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen en een week na zijn nationale titel in Brasschaat, was de Zuid-Limburger de beste in de Alpenklassieker. Drie keer op een ander terrein, waarmee Widar bewijst van alle markten thuis te zijn. “Ik had vertrouwen in mijn sprint”, zegt Widar die aan de meet de Fransman Paul Seixas klopte. “Dit is mijn mooiste overwinning.”