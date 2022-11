Glen Van Nuffelen kiest voor Benediction Kitei Pro 2020: “Rwandees avontuur is een nieuwe uitdaging”

Hoe kwam Glen Van Nuffelen in Rwanda terecht? “Dit seizoen was ik aangesloten bij het Oekraïense Lviv CT. Door de oorlog moest die ploeg haar activiteiten staken. Ik maakt het jaar vol bij RB Zelfbouw. Bij Lviv had ik wel Luc Schuddinck leren kennen. Hij wordt volgend seizoen ploegleider bij de Rwandese formatie Benediction Kitei Pro 2020. Meteen is de link gelegd. In juli was er al een eerste contact. Ik heb even over het voorstel van Luc nagedacht, maar zag het project snel zitten. Ik ben nogal avontuurlijk aangelegd. In het verleden was ik al actief in de Ronde van Albanië of de Ronde van Turkije. Dat buitenlandse spreekt me aan. Het Rwandese avontuur is een nieuwe uitdaging. Mijn neef Niels zal trouwens verzorger worden.”