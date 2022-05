Giovanni La Mantia (SV Belisia): “Ik voel nu na afloop de vermoeidheid, maar op het terrein had ik nog wel even kunnen doorgaan”

De vele inspanningen die de middenvelder zondag leverde, waren T2 Jan Schoefs evenwel niet ontgaan. Toen de spelers na het vieren met de achterban de spelerstunnel bereikten en Schoefs La Mantia opmerkte, ging hij spontaan op één knie. Het ontlokte hem de woorden: “Mes félicitations mon gars. Jij was vandaag eens te meer de grote meneer van dit team!”. La Mantia moest even glimlachen bij de woorden van zijn sportieve baas, maar had ook meteen oog voor het hele parcours dat hij en zijn maats bij mekaar voetbalden. “Weet je, ik trap allicht een open deur in, maar wie had hierover durven spreken bij het begin van het seizoen? Hebben we een punt gestolen in de loop van het seizoen? Ik denk van niet. Hier staat op dit ogenblik een groep die maandenlang hard gewerkt heeft en die daarvoor met deelname aan die eindronde voor bijkomende stijgers beloond wordt. Hoe we dat zullen aanpakken, daar zal onze staf wel een antwoord op hebben de volgende dagen. Een seizoen lang bekeken we het van wedstrijd tot wedstrijd. Dat zal nu trouwens niet anders zijn. Elke wedstrijd die er bijkomt is gewoon bonus na dit lekker seizoen”, aldus een duidelijk genietende Giovanni La Mantia.